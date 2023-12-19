Raytheon создает для DARPA беспроводной «энергетический Интернет»

Беспроводная энергосеть

Компания Raytheon получила контракт на $10 млн на постройку за два года прототипа системы распределенной передачи энергии беспроводным способом для ведомства DARPA. Она создается в рамках программы «Energy Web Dominance», цель которой в возможности передать любое количество энергии от произвольного количества источников в нужную точку планеты. Военные, для которых и создается эта технология, на первом этапе упростили задачу до получения энергии без необходимости тянуть коммуникации и возить топливо для генераторов.

Концепция такой системы базируется на создании беспилотных летающих ретрансляторов, из которых военные логисты смогут выстраивать сети различной сложности и протяженности. За это она получила название «энергетический Интернет». Невозможно насытить энергией сразу много объектов, но можно гибко адаптировать сети под текущие задачи. Передача энергии будет осуществляться просто – через лазерные лучи.

Дрон-ретранслятор

Главное преимущество такой системы в возможности избежать рисков, связанных с доставкой энергоресурсов через опасные территории. Также появляется возможность обеспечить энергоснабжение удаленного узла связи на время его работы, а потом свернуть оборудование и отправиться в новое место, а ретрансляторы полетят следом. Передавать энергию можно на объекты на поверхности земли и воды, а также на другие летающие аппараты или прямо на приемники различных роботов. Минусов у концепции куда больше, главный из которых – гигантские потери энергии. Порядка 20 % при превращении электричества в лазерный луч и еще 50 % при обратном преобразовании. Но поскольку это военная разработка, затраты и потери мощности отходят на второй план. Тем более что источником энергии может быть что угодно, вроде АЭС, или даже вражеской стационарной энергосети. Если проект увенчается успехом, технологию будут пытаться адаптировать под нужды гражданской энергетики.

Александр Мартыненко