"Сама откажется от войск НАТО": чем Россия ответит Финляндии

Полковник Ходаренок: РФ не нужно срочно оборудовать полосы обороны с Финляндией

Владимир Путин заявил, что все споры между Россией и Финляндией давно решены, проблем в отношениях двух стран не было, пока в Хельсинки не решили присоединиться к НАТО. Российский президент намекнул, что теперь проблемы могут появиться, напомнив о создании Ленинградского военного округа. Что может ждать финнов и о чем говорит появление нового военного округа в России, порассуждал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Финляндию "затащили" в Североатлантический альянс. Поэтому теперь России придется стягивать воинские подразделения в Ленинградском военном округе.

"С Финляндией были самые добрые, самые сердечные отношения. Экономические все развивалось Проблем не было, теперь будут. Потому что мы там будем создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения", - сказал Путин, задавшись вопросом о том, зачем Хельсинки было все это нужно.

Как указывали в Минобороны России, Московский и Ленинградский военные округа (МВО и ЛенВО) будут сформированы до конца 2023 года, также дополнительно в состав ВС РФ включаются общевойсковая и воздушная армии (по другим данным - армия ВВС и ПВО), армейский корпус (штаб в Петрозаводске), пять дивизий и 26 бригад.

Что за новые военные округа

По сути дела, вопрос стоит не столько о формировании МВО и ЛенВО с нуля, сколько о воссоздании двух военных округов, существовавших в составе Вооруженных сил СССР и России - Мос­ковского и Ленинградского. Нынешний Западный военный округ (ЗВО) со штабом в Санкт-Петербурге был образован в ходе организационно-штатных мероприятий 2008-2010 годов на базе двух военных округов - ордена Ленина Московского и ордена Ленина Ленинградского.

Потому в настоящее время в связи с изменившейся геостратегической ситуацией (в первую очередь, с вступлением Финляндии в НАТО) ЗВО разделят на МВО и ЛенВО. При этом планируется существенное усиление боевого и численного состава обоих военных округов.

Для формирования новых частей, соединений и объединений потребуется, как говорят сотрудники организационно-мобилизационных управлений, «численность». К примеру, два воссоздаваемых военных округа необходимо существенно пополнить частями и соединениями окружного подчинения. В их число могут входить артиллерийские, инженерно-саперные, понтонно-мостовые бригады, бригады РЭБ, бригады связи и т. д.

В начале этого года штатная численность Вооруженных сил РФ была определена в 2 039 758 человек. Планируется, что этого количества военнослужащих хватит для создания новых бригад, дивизий и армий.

Как изменится ситуация на рубежах

Не стоит предполагать, что вдоль границы с Финляндией - нового государства-участника Североатлантического альянса - вырастет забор из полков и дивизий российской армии, и все 1300 км сопредельной территории со стороны РФ ощетинятся противотанковыми ежами, рвами и колючей проволокой. Все же есть основания считать, что все организационно-штатные мероприятия со стороны ВС РФ будут проводиться с учетом возможностей экономического комплекса страны.

Разумеется, можно немедленно усилить группировки войск на северо-западной границе, разместить там оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные системы С-400, передислоцировать в этот регион соединения оперативно-тактической авиации, а также развернуть другое перспективное вооружение. То есть - максимально усилить боевой и численный состав воссоздаваемого Ленинградского военного округа.

Однако на этом пути есть и немалые трудности. На границе с Финляндией придется приступить к созданию почти с нуля систем базирования ракетных войск, авиации и флота, систем баз и складов для хранения запасов материальных средств, сети ремонтных предприятий. Придется провести топогеодезическую и картографическую подготовку этой территории. Помимо этого, потребуется строительство пунктов управления, развертывание опорной сети военной связи и сопряжение ее с общегосударственной системой связи, масштабное развитие сети военно-транспортных коммуникаций.

И делать все это придется в основном в сравнительно малообжитом регионе с непростыми климатическими условиями. Возможностей для резкого увеличения статей военного бюджета, связанных с развертыванием новых группировок войск на границе с Финляндией, да еще тем более в условиях СВО и сильнейшего санкционного давления - и надо отдавать в этом предельно ясный отчет - нет. В этом плане надо оставаться на позициях военного реализма.

Эффективный ответ России

Очередное расширение НАТО - это такое состояние военно-политической обстановки в северо-западном регионе, когда в относительно равной степени присутствуют как потенциальная опасность возникновения войны, так и возможность ее предотвращения. Если проще - риск настоящего конфликта на данном этапе минимален.

А значит, необходимости приступать прямо сегодня к фортификационному оборудованию полос обороны с Финляндией просто нет.

Поэтому эффективный и сравнительно недорогой вариант возможного военно-технического ответа может выглядеть следующим образом. Как известно, в систему стратегических действий Вооруженных сил РФ входит и так называемая «операция стратегических ядерных сил». Цель операции достигается групповыми или одиночными ядерными ударами по наиболее важным стратегическим объектам и группировкам средств нападения противника, по его войскам, объектам экономики, системам государственного и военного управления.

Если на территории Финляндии и Швеции будут развернуты ударные группировки войск НАТО, осуществлен перелет стратегической авиации на аэродромы передового базирования, передислоцированы и развернуты какие-либо иные средства вооруженной борьбы, представляющие угрозу для национальной безопасности России, то тогда надо всего лишь уточнить план стратегической операции сил ядерного сдерживания.

Всеми средствами разведки нужно выявить объекты поражения на территории Финляндии и Швеции и внести соответствующие изменения в задания для всех видов носителей ядерного оружия, привлекаемых к этой операции в части новых членов НАТО.

И подобные меры окажутся гораздо более эффективными и не потребуют каких-либо дополнительных затрат на создание и развертывание новых группировок войск и оперативное оборудование территории театра военных действий на северо-западе России.

Сделать это надо публично. Это будет дешевый, сердитый, но эффективный вариант. Москве нужно донести свою решимость осуществить этот план действий до руководства Финляндии и Швеции, и тогда сами эти страны, несмотря на возможное членство в НАТО, не допустят размещения дополнительных сил альянса на своей территории. Просто исходя из инстинкта самосохранения. Так сражение будет выиграно еще до его начала.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок