В истории с «прослушкой Залужного» есть несколько странностей.

В Киеве вспыхнул очередной скандал вокруг фигуры главкома ВСУ Валерия Залужного. На этот раз сообщается об обнаружении прослушивающих «жучков» в его кабинете. Самое поразительное, что Россию в происходящем никто в Киеве не обвиняет – но это не единственная странность данной истории.

В кабинете главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного нашли устройства для тайного прослушивания помещения. "Эти устройства были обнаружены сегодня при подготовке помещения к работе", пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в военных кругах.

Затем информация была официально подтверждена. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) после "обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации" Залужного. Ведомство уточнило, что оно было найдено не в самом кабинете главкома, а "в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться для работы". Устройство было в нерабочем состоянии, его отправят на экспертизу. "Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено", – сказали в СБУ.

Со временем подробности стали противоречить друг другу. Ряд украинских источников утверждает, что "жучок" был прикреплен все-таки именно в одном из рабочих кабинетов Залужного, который используется для переговоров, под письменным столом. Но также еще одно подслушивающее устройство было обнаружено у помощника Залужного полковника Константина Бушуева.

Уточняется также, что устройства были изготовлены из неустановленных материалов, что исключает выяснение их происхождения по техническим деталям. И вроде бы "жучки" обнаружили в ходе уборки помещения, а лишь затем к делу подключилась СБУ. То есть это уборщица веником зацепила "жучок", а не контрразведчики.

Чуть позже Залужный сам рассказал, что "жучки" были найдены в помещении, в котором он предполагал работать в понедельник. То есть по заранее известному графику, что только подтверждает вышесказанное.

Вызывает вопросы и утверждение о том, что не было обнаружено каких-либо устройств накопления информации или ее передачи. Зачем нужен "жучок", если он ничего не записывает и не передает?

Тем не менее сотрудники аппарата Залужного, как и прочие, кто имел доступ в "подсвеченные" помещения, проходят сейчас проверку на полиграфе. Имеет право на жизнь, правда, версия, что "жучки" только-только установили и не успели активировать. Но это трудоемкая операция, поскольку потребовалось бы повторное проникновение в охраняемое помещение, а это очень рискованно и непрофессионально. Кроме того, современный уровень техники таков, что "жучки" с переподключением, без автономных источников питания и без передачи информации в реальном времени используют сейчас только частные сыщики в интересах обманутых мужей и жен.

Все это очень странно. Особая странность в том, что такие истории никогда не выносятся на свет божий. В том числе в странах, считающихся образцом демократии, свободы слова и прозрачности действий спецслужб.

Ну нашли вы какие-то самодельные "жучки". Так установите по-тихому, кто мог их установить. И начните гнать по ним дезинформацию. Тем более что сейчас в Киеве начинают сдавать назад и говорить, что вообще в этих "местах дислокации" генерала Залужного ничего особо важного голосом и не произносилось никогда. А это может быть правдой, поскольку реальное управление войсками ведется не из "кабинета мирного времени", а из ситуационных комнат и бункера. В обычном кабинете Залужный мог обсуждать какие-то формальности или что-то личное. Почетных гостей принимать, например. Тоже интересно, но не так уж чтоб сильно заморачиваться с многоходовой и опасной прослушкой.

СБУ сейчас целиком и полностью контролируется президентом Зеленским, который по ряду признаков явно конфликтует со своим главнокомандующим Залужным. В таком контексте становится логичным и поведение уборщицы, которая зачем-то передала найденные "жучки" именно в СБУ, а не по профилю: в Генштабе ВСУ есть собственная военная контрразведка. И, собственно говоря, только СБУ была заинтересована в разговорах Залужного с почетными гостями, друзьями и родственниками. Может, он с ними государственный переворот замышляет.

Другой аспект: демонстрация явной некомпетентности генерала Залужного и сотрудников его аппарата. То они друг другу на день рождения гранаты дарят, то у них под носом кто-то в рабочем кабинете главнокомандующего прослушку ставит. Как такой человек и с таким окружением может руководить воюющей армией? Ведь увольняют не за ярко заявленную политическую позицию (Залужный и этого не делает), а за то, что на работу два раза подряд опоздал на пять минут. Бюрократическая классика подковерных сражений.

Примечательно, что в Киеве никто не говорит, что это все русские устроили. Тогда это был бы уж совсем грандиозный провал. Или англичане, что тоже возможно, но не менее обидно. Внутренняя полемика вокруг прослушки Залужного сводится к тому, что или это Зеленский прослушивает своего главнокомандующего – или неизвестно кто. Может быть, инопланетяне.

Ситуация слишком похожа на конфликт внутри украинских элит. Залужный не мальчик, он знает, что, где, когда и с кем можно произносить голосом, а что лучше не надо.

Кроме того, в зданиях МО и Генштаба ВСУ годами работают иностранные специалисты, которые там каждый сантиметр уже много раз обыскали. Профессионалам нет нужды идти на проникновение в охраняемое помещение с неизвестной платой за риск. Схема, в которой именно в понедельник в каком-то кабинете Залужный должен был как раз что-то важное обсуждать, и потому именно в этом помещении появились "жучки", – слишком сложная.

Есть и совсем замысловатый вариант, способный, однако, объяснить, почему "жучки" ничего не записывали и не передавали. Теоретически устройство, которое активировало бы запись, мог бы принести с собой некий контрагент, с которым должен был в понедельник встретиться в этом помещении Залужный.

Тогда все это выглядит как провокация.

Кто-то приходит на встречу с главнокомандующим или там планировалось какое-то коллективное совещание. Этот персонаж провоцирует Залужного на какие-то высказывания разной степени секретности или, скажем, корректности (двусмысленная критика Зеленского, например, или общей военной стратегии), а затем эта запись предъявляется как доказательство ненадежности главкома. Или даже организации им чего-то преступного.

Очень сложно задумано, но вполне в стиле Киева. Там, помнится, охрана своего президента прослушивала.

Почти наверняка СБУ не найдет никого причастного к "жучкам" в кабинетах Залужного или сделает крайним, скажем, полковника Бушуева. Это ведь известно: расследовать надо так, чтобы ненароком не выйти на самого себя. Так что все это вопрос не хранения информации в Генштабе ВСУ и не чьей-то личной компетентности, а вечной борьбы за власть в Киеве.

Евгений Крутиков