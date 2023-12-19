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РИА Новости

Путин оценил российский атомный ледокольный флот

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Вид с палубы атомного ледокола класса ЛК-60Я (проект 22220) "Урал" в порту Мурманска
Вид с палубы атомного ледокола класса ЛК-60Я (проект 22220) "Урал" в порту Мурманска.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Путин: РФ строит большие планы в области атомного ледокольного флота

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россия является единственной страной в мире, у которой есть атомный ледокольный флот, у нас здесь большие планы, заявил президент России Владимир Путин

"Ни у кого в мире нет таких судов. Россия — единственная страна в мире, у которой есть такой атомный ледокольный флот", — сказал он на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".

"Вы выбрали интересную, важную, очень перспективную традицию, потому что если вы хотите специализироваться в этой сфере, то надо сказать, что у нас здесь большие планы", — добавил Путин.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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