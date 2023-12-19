Путин отметил мастерство летчиц боевых машин

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в Кремле с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".

Путин: Шойгу докладывал, что летчицы боевых машин блестяще управляют ими

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу докладывал ему о блестящих полётах летчиц на боевых машинах.

"Вон у нас в летных училищах девочки уже летают на боевых машинах", - сказал Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".

Президент отметил, что о том, что девушки "блестяще делают это", ему докладывал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Хотя казалось всегда, что это чисто мужская профессия... Грани стираются сегодня. Конечно, есть какие-то ограничения связанные со здоровьем, знаете, с физиологией, связанные, может быть, там с семьёй", - уточнил Путин.