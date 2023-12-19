В ОАК наградили победителей конкурса «Будущее авиации»

Состоялся финальный этап и награждение победителей конкурса инженерных работ «Будущее авиации», организованного Объединенной авиастроительной корпорацией (ПАО «ОАК»). Конкурс проводится для вовлечения студентов и молодых специалистов в проектную и научно-исследовательскую деятельность, обмена передовым опытом. Кроме того, мероприятие помогает выявлять перспективные технологии и проекты, которые могут способствовать решению амбициозных задач развития российского авиастроения.

В этом году на участие в конкурсе поступило более 600 заявок от студентов и молодых специалистов. Проекты можно было подать по десяти направлениям, в том числе цифровые технологии, перспективные технологии проектирования и производства, летные исследования и испытания, производственные технологии.

В финал конкурса вышли восемь команд. Среди них – не только молодые специалисты предприятий ОАК, но представители холдингов Госкорпорации Ростех и профильных вузов. Финалисты на очном этапе представили свои проекты и разработки и продемонстрировали промежуточные результаты их реализации.

Генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь поздравил участников конкурса и вручил дипломы победителям. Он отметил, что все проекты созданы для решения практических производственных и конструкторских задач и привязаны к реальным рабочим процессам.

«Наши сотрудники – наш главный актив. Поэтому мы стремимся создать условия для профессионального развития, реализации инженерных проектов и технологических инициатив. Конкурс «Будущее авиации» проводится уже восьмой раз, и за это время в нем приняли участие более 10 тысяч молодых специалистов и студентов. Они представили экспертам конкурса, а это руководители и главные конструкторы заводов и ОКБ, более 1300 проектов. Большинство из них были внедрены либо доработаны для использования в реальном производстве или в качестве конструкторских решений. Многие ребята благодаря участию в конкурсе получили возможности для профессионального и карьерного роста», – сказал генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

Победителем конкурса «Будущее авиации» стала инженер-программист филиала ПАО «ОАК» – КнААЗ им. Ю.А. Гагарина Валентина Никитина. Участница представила проект «Применение технологии дополненной реальности при проведении общетехнического осмотра». Валентина в составе инициативной группы на предприятии занимается внедрением AR-технологий на этапе проверки качества готовой продукции. Это позволяет упростить работу контролеров и сократить трудозатраты.

Второе место заняли сотрудники ПАО «Яковлев». Начальник бригады расчетов долговечности и живучести Алексей Дериглазов и инженер-конструктор Дмитрий Мельников представили методику автоматизированного расчета усталостной прочности. Их проект признан лучшим в направлении «Цифровые технологии».

Проект представителей холдинга «Вертолеты России» «Проектирование оснастки для формования авиационного остекления из оргстекла» занял третье место. В финале его защищал инженер-конструктор Улан-Удэнского авиационного завода Максим Шатов.

Призеры конкурса также получили денежные призы – 500, 300 и 200 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. Проекты финалистов конкурса – работников предприятий ПАО «ОАК», в том числе не занявших призовые места, также будут рекомендованы и поддержаны для реализации.