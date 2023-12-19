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Ростех

В Казани будут готовить мультиспециалистов для авиационных предприятий Ростеха

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Ростех в партнерстве со средними профессиональными учебными заведениями Татарстана будет готовить мультиквалифицированных специалистов в области авиастроения. Для этого на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» в 2024 году будет открыт производственно-учебный центр, оснащенный самым современным промышленным оборудованием. Соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров подписали глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

На базе предприятия будет реализована подготовка высококвалифицированных специалистов по направлениям: обработка металлов резанием, эксплуатация авиационной техники, мехатроника, электроника, аддитивные технологии. Обучение в центре планируется по 38 профессиям. В регионе будут готовить токарей, фрезеровщиков, электромонтеров, наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением, контролеров станочных и слесарных работ, операторов станков с ЧПУ и других специалистов. Программы подготовки разработаны с учетом потребностей предприятия.

В основу проекта заложен международный опыт практико-ориентированного обучения. Студенты включатся в процессы изготовления продукции на оборудовании, аналогичном тому, что используется в серийном производстве на предприятиях Ростеха. Только 30% учебного времени они будут находиться за партами, 70% – в производственных цехах с мастерами и педагогами-наставниками. Таким образом, по окончании учебы выпускников полностью подготовят к решению реальных задач без долгой адаптации и переобучения. При этом учащиеся центра смогут освоить сразу несколько рабочих профессий.

«Татарстан – один из ключевых промышленных регионов страны, здесь расположены крупнейшие авиастроительные предприятия Ростеха. Открытие производственно-учебного центра позволит выстроить систему подготовки высококвалифицированных рабочих кадров в республике. Обучение здесь смогут пройти тысячи студентов. Они будут получать высокую стипендию, освоят востребованные специальности и внесут вклад в реализацию амбициозных проектов. Аналогичная работа в тесном партнерстве с региональными властями успешно ведется в Москве, Уфе, Перми, Рыбинске и других регионах страны», – отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Помимо подготовки мультиспециалистов на базе центра будет вестись повышение квалификации и переподготовка действующего персонала. В рамках взаимодействия с региональными колледжами планируется реализовывать совместные программы среднего профессионального образования. Также будет организовано обучение наставников и мастеров на производстве и другие программы.

Первый набор учащихся производственно-учебного центра сформирован в интересах КВЗ из числа студентов Казанского авиационно-технического колледжа имени П.В. Дементьева, а также работников предприятия. Они уже приступили к теоретическим занятиям, а практическое обучение в соответствии с программой продолжат уже в новом центре.

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Россия
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Вертолеты России
КВЗ
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Чемезов Сергей
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Военные учения
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