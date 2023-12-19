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Военное обозрение

Главком ВСУ не стал комментировать информацию немецких СМИ о якобы существующем плане России воевать до 2026 года

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Источник изображения: topwar.ru

Сообщения немецкого ресурса BILD о том, что у России якобы есть некий план, согласно которому ВС РФ будут вести боевые действия до 2026 года, с целью захватить Харьков, Запорожье и Днепропетровск, не удосужились развернутого комментария главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

Немецкие СМИ, напомним, публикуя эту информацию, сослались на данные разведывательных служб Германии. Официального подтверждения от последних, впрочем, не поступало, но украинский военачальник ответил на вопрос о вероятности наличия у России таких планов уклончиво.

Они имеют право на свое мнение. Я не хотел бы характеризовать этот процесс, это не моя парафия. Там есть люди, которые за это отвечают, имеющие эту информацию

- подчеркнул Залужный.

Таким образом, генерал дал понять, что Киев пока не собирается рассуждать о вероятности затягивания конфликта еще на два года и, тем более, о возможной потере ключевых для украинской экономики городов, один из которых (Запорожье), кстати, уже входит в состав Российской Федерации, после соответствующего референдума в Запорожской области, но пока оккупирован ВСУ.

Между тем, ситуация на фронте для украинских формирований становится все более сложной. Дефицит мобилизационного ресурса Украина испытывает уже сегодня, а кто будет воевать в 2025-2026 гг., не очень понятно, если даже сейчас киевский режим рассуждает о мобилизации женщин или ограниченно годных лиц.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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