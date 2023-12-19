Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" вышел в Баренцево море

В пресс-службе Северного флота сообщили, что до возвращения на базу экипаж корабля отработает несколько элементов противодиверсионной и противолодочной обороны и маневрирование в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" вышел в Баренцево море для отработки плановых мероприятий боевой подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Планируется, что экипаж корабля проведет тренировки во взаимодействии с минно-тральными силами соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил и вертолетами Ка-27 смешанного авиационного корпуса Северного флота", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что до возвращения на базу экипаж корабля отработает несколько элементов противодиверсионной и противолодочной обороны и маневрирование в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.

"Вице-адмирал Кулаков" - большой противолодочный корабль проекта 1155, имеющий на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В 2023 году корабль выполнял задачи в составе арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота в Арктике.