"Риски были". Премьер Грузии о пресечении попыток втянуть страну в войну

Премьер Гарибашвили заявил о предотвращении попыток дестабилизации в Грузии

МОСКВА, 18 декабря/ Радио Sputnik. Грузинские власти пресекли попытки враждебно настроенных внутренних сил дестабилизировать страну и втянуть Тбилиси в вооруженный конфликт, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Риски были вполне реальными. Это не было придумано. Была опасность дестабилизации в стране. Действующие в стране радикальные группы и враждебные силы, не постесняюсь об этом говорить, прямо были заинтересованы в том, чтобы страна была вовлечена в эти военные действия", – приводит Sputnik Грузия слова премьера.

Премьер подчеркнул, что нынешние власти Грузии действуют исходя из интересов народа и именно благодаря этому удалось спасти страну от самого большого несчастья, которое только могло обрушиться на нее, – от войны.

"Естественно, я далек от того, что эти риски полностью нейтрализованы. Естественно, эти риски никуда не уходили. Мы с максимальной осторожностью и разумностью оцениваем риски, идентифицируем опасность, осуществляем соответствующую превенцию и защищаем население нашей страны, наш народ, нашу страну", – сказал Гарибашвили.

Он также высказался по поводу конфликта на Украине. По словам премьера, совсем не ясно, чем завершится противостояние, и какое влияние оно будет иметь на миропорядок, безопасность всей Европы и региона.

Радио Sputnik также сообщало, что президент Грузии обратилась за поддержкой к США.