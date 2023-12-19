"Риски были". Премьер Грузии о пресечении попыток втянуть страну в войну

Премьер Гарибашвили заявил о предотвращении попыток дестабилизации в Грузии
МОСКВА, 18 декабря/ Радио Sputnik. Грузинские власти пресекли попытки враждебно настроенных внутренних сил дестабилизировать страну и втянуть Тбилиси в вооруженный конфликт, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Премьер подчеркнул, что нынешние власти Грузии действуют исходя из интересов народа и именно благодаря этому удалось спасти страну от самого большого несчастья, которое только могло обрушиться на нее, – от войны.
Он также высказался по поводу конфликта на Украине. По словам премьера, совсем не ясно, чем завершится противостояние, и какое влияние оно будет иметь на миропорядок, безопасность всей Европы и региона.
Радио Sputnik также сообщало, что президент Грузии обратилась за поддержкой к США.