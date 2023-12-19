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ТАСС

Путин 19 декабря проведет расширенное заседание коллегии Минобороны

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Источник изображения: Сергей Фадеичев/ ТАСС

Как сообщила пресс-служба Кремля, на заседании, в частности, подведут итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2023 году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 19 декабря в Национальном центре управления обороной проведет расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"19 декабря Владимир Путин проведет расширенное заседание коллегии министерства обороны", - говорится в сообщении. Отмечается, что "на заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России".

С основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу. В мероприятии будут принимать участие представители командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

В ходе посещения Национального центра управления обороной президент также ознакомится с современными и перспективными образцами техники, вооружений, боеприпасов и средств защиты. 

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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