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Военное обозрение

Немецкая компания получила очередной контракт на поставку Украине артиллерийских боеприпасов, но в 2025 году

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Источник изображения: topwar.ru

Проблема дефицита боеприпасов для артиллерийских систем стоит у ВСУ особенно остро. Но страны Запада уже не обладают возможностями беспрерывного снабжения украинской армии снарядами в неограниченных количествах.

Вооруженные силы Германии разместили новый заказ на производство 155-мм артиллерийских боеприпасов. Займется этим компания Rheinmetall – один из гигантов немецкой военной промышленности, о чем сообщает официальный сайт компании.

В соответствии с новым соглашением, компания должна поставить украинской армии десятки тысяч артиллерийских боеприпасов. Точное количество заказанных снарядов на сайте компании не указывается. Нет информации и по стоимости контракта, но указано, что она составит более 100 миллионов евро.

Есть и еще один примечательный нюанс – поставка новых артиллерийских снарядов для украинских формирований запланирована на 2025 год, месяц опять же не указывается. Сейчас еще не закончился 2023 год. То есть, поставлять снаряды начнут более чем через год, и то если всё пойдет по плану, не будет никаких сбоев с графиком производства.

Планы поставлять боеприпасы ВСУ в 2025 году подразумевают, что власти Германии допускают вероятность затягивания конфликта еще более чем на год. Кроме того, в контракте указывается, что снаряды будут поставляться не только ВСУ, но и бундесверу. То есть, какое именно количество боеприпасов передадут украинским военным, тоже непонятно. Не исключено, что поставок вообще не будет, поскольку непонятно, сохранит ли свою власть в 2025 году существующий киевский режим и когда прекратится вооруженный конфликт на Украине.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Компании
Rheinmetall
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