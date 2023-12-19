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ТАСС

"Прогресс МС-26" отправится к МКС 15 февраля 2024 года

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Грузовой корабль "Прогресс МС-21"
Грузовой корабль "Прогресс МС-21".
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС

В Роскосмосе сообщили, что ранее специалисты РКК "Энергия" провели комплексные испытания корабля

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Запуск транспортного грузового корабля (ТГК) "Прогресс МС-26" к Международной космической станции (МКС) запланирован на 15 февраля 2024 года. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-26" планируется на 15 февраля 2024 года", - говорится в сообщении госкорпорации.

Там отметили, что на прошлой неделе специалисты РКК "Энергия" провели комплексные испытания корабля. 18 декабря, добавили в Роскосмосе, "Прогресс МС" был транспортирован в вакуумную камеру для испытаний на герметичность, необходимых для контроля герметичности отсеков и пневмогидромагистралей корабля. 

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