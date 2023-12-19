Дания и Швеция передадут Украине БМП CV90 на $263,6 млн

Датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен обсудил с главой Минобороны Швеции Полом Йонсоном передачу Копенгагену председательства в оборонном сотрудничестве Северных стран Nordefco с 1 января 2024 года

СТОКГОЛЬМ, 18 декабря. /ТАСС/. Дания и Швеция направят на Украину боевые машины пехоты CV90 на сумму 1,8 млрд датских крон ($263,6 млн). Об этом на пресс-конференции в Копенгагене заявил датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен после переговоров с главой Минобороны Швеции Полом Йонсоном, сообщило агентство Ritzau.

На переговорах обсуждалась передача Швецией Дании председательства в оборонном сотрудничестве Северных стран Nordefco с 1 января следующего года. Эта организация была создана в ноябре 2009 года Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией, в числе задач - совместная разработка оборонных технологий, повышение уровня военного образования, а также проведение учений разных видов войск.

Как отмечается в пресс-релизе Минобороны Дании, Швеция уже передала Украине 50 единиц CV90, но Киев запросил дополнительные машины. "Совместно со шведским правительством [датский] кабинет решил софинансировать уже инициированную передачу, а также начать производство дополнительных боевых машин пехоты CV90. Помимо CV90, будут также переданы запасные части, боеприпасы и многолетний договор на техническое обслуживание, чтобы обеспечить логистическую поддержку автомобилей после доставки", - поясняется в сообщении.