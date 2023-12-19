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ТАСС

Лавров прокомментировал идеи применять на Украине истребители F-16 с территории НАТО

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Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: gazeta.ru

Глава МИД РФ назвал такие идеи "опасными размышлениями"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Идеи применять на Украине истребители F-16 с территории стран Североатлантического альянса представляют собой "опасные размышления". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Всерьез поговаривают о самолетах F-16. И в ходе этих разговоров выясняется, что нет аэродромов на Украине, которые были бы приспособлены для обслуживания этих самолетов как с точки зрения качества взлетно-посадочных полос, так и с точки зрения оборудования, которое необходимо, чтобы обслуживать [истребители] после полетов, - указал замминистра. - И поговаривают о том, что, наверное, это можно делать на территории соседних с Украиной стран НАТО. Это опасное размышление".

При этом, по словам главы МИД, если США "хотят, как и англичане, опять отсидеться за своими водными просторами", тогда им следует понимать, что "где-то есть грани, которые переходить нельзя". "Качественное наращивание летальных вооружений, которые передаются Украине, не остается незамеченным", - подчеркнул Лавров. 

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