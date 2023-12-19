Президент Республики Сербской: возможный союз России и Европы опасен для США

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Возможный союз России и Европы крайне опасен для США. Ведь РФ обладает богатейшими природными ресурсами, а европейские страны – развитыми технологиями.

Такое мнение высказал в беседе с журналистами «РТР-Беларусь» президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик.

История показывает, что существовали периоды, когда Россия и православный мир жили в согласии с Европой

- напоминает глава региона.

По мнению политика, Соединенные Штаты всеми силами стараются не допустить сближения россиян и европейцев, потому что такая перспектива угрожает доминирующему положению Вашингтона в мире. И пока что им это удается.

Евросоюз сегодня все больше находится под контролем США

- отмечает лидер Республики Сербской.

Военные действия на Украине, считает Додик, являются проявлением имперских амбиций Запада, который сегодня олицетворяют Соединенные Штаты. Цели западных стран, по мнению президента, практически не изменились со времен немецкого канцлера Бисмарка.

Если хотите иметь стабильную позицию на востоке – вам надо овладеть Украиной

- некогда советовал этот государственный деятель.

Ему вторит и знаменитый польско-американский стратег и специалист в области геополитики Збигнев Бжезинский.

Хотите овладеть Россией – вам надо подчинить себе Украину

- заявлял он.

Додик отмечает, что Владимир Путин, будучи российским президентом, тоже понимает это и осознает наличие угроз, нависших над его страной.