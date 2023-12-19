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ТАСС

В ВСУ заявили о сокращении масштаба операций по всей линии фронта

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ВСУ
Вооруженные силы Украины.
Источник изображения: Минобороны Украины

Командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил нехватку боеприпасов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сократили масштаб операций из-за нехватки боеприпасов по всей линии фронта. Об этом заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Существует проблема с боеприпасами, особенно [снарядами калибра] 122 мм и 152 мм. И сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта, - заявил он в интервью агентству Reuters. - Объемов, которые мы имеем сейчас, недостаточно для нас, учитывая наши нужды, так что мы перераспределяем их. Мы по-новому планируем задачи, которые ставим перед собой, и уменьшаем их, потому что должны их обеспечить".

Тарнавский сообщил, что в некоторых районах ВСУ перешли к оборонительным действиям, а в некоторых продолжают попытки наступления. Он также признал, что украинские войска испытывают трудности с личным составом. "Сегодня у нас есть определенные трудности с военнослужащими на линии фронта. Да, сегодня они не такие свежие, не отдыхали", - сказал он и подчеркнул необходимость формирования резервов.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее уверял, что США могут и будут оказывать военную помощь и Израилю, и Украине. Однако тенденция к сокращению помощи Киеву наблюдалась еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке. Западные СМИ отмечали, что союзники Киева начали уставать от Украины. А глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности 4 октября заявил, что запасы вооружений для Украины подходят к концу. Уже 13 ноября руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель признал, что сообщество не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет. 

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Израиль
Польша
США
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Проекты
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