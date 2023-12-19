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ТАСС

Чернышенко сообщил, что Россия и КНР работают над созданием лунной станции

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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Вице-премьер РФ отметил, что стороны настроены на скорейшее вступление в силу межправительственного соглашения о создании и использовании этой станции

ПЕКИН, 18 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай нацелены на скорейшее вступление в силу соглашения о создании международной лунной станции. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях заседания российско-китайской межправкомиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

"Настроены на скорейшее вступление в силу межправительственного соглашения о создании и использовании международной научной лунной станции", - отметил Чернышенко. 

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Страны
Китай
Россия
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