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ТАСС

Британская BAE поможет обслуживать на Украине переданные Киеву артиллерийские системы

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САУ AS90 Braveheart
Самоходная артиллерийская установка AS90 Braveheart.
Источник изображения: Военное обозрение

Как сообщила представитель руководства BAE Systems Гебби Костиган, это "поможет украинским вооруженным силам быстрее возвращать в строй жизненно необходимую артиллерийскую технику"

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Британская оборонная компания BAE Systems поможет обслуживать артиллерийские системы, которые Лондон ранее передал Украине, непосредственно на ее территории. Как говорится в распространенном компанией сообщении, соглашение об этом было подписано в Киеве между BAE и британской компанией - поставщиком комплексных решений AMS Integrated Solutions.

"Соглашение предусматривает, что BAE Systems и команда AMS будут предоставлять услуги по ремонту и обслуживанию артиллерийских систем, переданных [Киеву] правительством Великобритании. AMS будет использовать уже существующие ремонтные базы на Украине, где работают украинские инженеры", - говорится в документе.

Как подчеркнула представитель руководства BAE Systems Гебби Костиган, это "поможет украинским вооруженным силам быстрее возвращать в строй жизненно необходимую артиллерийскую технику". Отмечается, что AMS уже работает на Украине по контракту британского Минобороны, помогая ремонтировать технику, которую Лондон ранее предоставил Киеву.

Как сообщают в британском оборонном ведомстве, соглашение между BAE и AMS было заключено на прошлой неделе, когда Украину посетила первая торговая миссия, организованная правительством и оборонной отраслью Соединенного Королевства. По итогам поездки британская компания Babcock получила контракт на обслуживание двух минных тральщиков типа Sandown, переданных Великобританией Украине и получивших имена "Черкассы" и "Чернигов" в составе украинских ВМС. Ранее Babcock, отвечающая за обслуживание большей части техники британских ВС, сообщила об открытии представительства на Украине. Помимо этого, североирландская Thales Air Defence, производящая зенитные ракеты малой дальности, подписала меморандум о взаимопонимании с украинским производителем БПЛА Aerodrone, что в будущем должно позволить компаниям "обеспечить ВСУ дополнительным военным потенциалом".

"Успешная торговая миссия Великобритании стала еще одним столпом неослабевающей поддержки, которую мы оказываем Украине в возвращении ее территории, - заявил замглавы британского Минобороны Джеймс Картлидж. - Правительство Соединенного Королевства и британская промышленность продолжат тесно взаимодействовать с нашими украинскими союзниками, пользуясь всеми возможности для сотрудничества и развития наших оборонных отраслей".

После начала российской специальной военной операции Великобритания оказала Украине военную помощь на сумму до £4,6 млрд ($5,8 млрд). Британское правительство, в частности, поставило на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270. В посольстве РФ в Великобритании заявляли, что поставки различных видов вооружений киевским властям свидетельствуют об открытой вовлеченности Лондона в конфликт на Украине. 

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