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ТАСС

Залужный отказался от слов про патовую ситуацию на фронте

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Источник изображения: AP Photo/ Mstyslav Chernov

Главнокомандующий ВСУ при этом не стал пояснять, что он имеет в виду, сославшись на то, что не может разглашать такую информацию в условиях ведения боевых действий

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный опроверг свои же слова о том, что ситуация в зоне боевых действий является патовой для Киева.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Видеозапись ответа Залужного опубликована в Telegram-канале агентства РБК-Украина.

Залужный при этом отказался пояснять, что он имеет в виду, сославшись на то, что не может разглашать такую информацию в условиях ведения боевых действий.

В ноябре в интервью журналу The Economist главком ВСУ назвал ситуацию патовой, а также указал, что удары ВС РФ оказывают деморализующее воздействие на украинскую армию. Заявление Залужного широко разошлось в западных СМИ в качестве признания самой же Украиной серьезных сложностей в ходе боевых действий.

Позднее в западных СМИ стала расходиться информация со ссылкой на источники в странах НАТО, что на фоне проблем с военной помощью с Запада украинским силам в ближайшее время придется отступать. Телекомпания CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб сообщала, что без внешней помощи Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией к следующему лету.

В Кремле указывали, что о тупике в ходе боевых действий говорить нельзя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что "Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции". 

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