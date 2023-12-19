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Военное обозрение

Главком ВСУ раскритиковал летние увольнения военкомов президентом Украины

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Валерий Залужный
Валерий Залужный.
Источник изображения: Efrem Lukatsky/AP

Решение президента Украины Владимира Зеленского уволить руководителей областных территориальных центров комплектования (военкоматов), которое было реализовано еще летом 2023 года, подверглось критике со стороны главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Высокопоставленный военачальник озвучил свои соображения, комментируя процесс мобилизации в украинскую армию.

Залужному задали вопрос, как отразилось увольнение областных военкомов на проведении мобилизационных мероприятий. Главком ВСУ в ответ подчеркнул, что уволенные офицеры были профессионалами своего дела, которые знали, как надо проводить мобилизационные мероприятия и как не надо это делать.

В настоящее время, напомнил Залужный, надо не ужесточать мобилизацию, а просто проводить ее так, как она проводилась ранее. Для этого требуется вернуть процесс «в те рамки, в которых он работал раньше». Тем самым, главком ВСУ фактически выступил против решения президента и верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. Это свидетельствует о постепенном переходе противоречий между главкомом ВСУ и главой государства в публичную плоскость, в том числе и в информационное пространство. Хотя украинские власти факт противоречий стараются скрыть, делать это после таких заявлений становится все труднее.

Некоторые западные эксперты считают, что определенные силы в США и Европе рассчитывают в скором будущем сместить Зеленского с поста главы государства. Генерал Залужный рассматривается ими как один из наиболее сильных и реальных кандидатов, способных заменить Зеленского во главе Украины. В офисе Зеленского это понимают, но как противостоять таким планам, не знают.

Что касается руководителей областных военкоматов, то их Зеленский уволил с должностей 17 августа 2023 года из-за многочисленных случаев коррупции, выявленных спецслужбами. Военкомы брали взятки за освобождение от мобилизации и совершали иные должностные преступления.

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