В Японии с помощью зонда "Хаябуса-2" отработают защиту Земли от астероидов

По данным Yomiuri, полученные знания могут быть использованы в "боевой" ситуации, когда зонды будут направляться на космические объекты с угрожающей траекторией полета для предотвращения их падения на Землю

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) намерены отработать технологию защиты Земли от падения астероидов с помощью зонда "Хаябуса-2". Об этом сообщила газета Yomiuri.

Ожидается, что в июле 2026 года зонд на скорости 5 км/с пролетит мимо астероида 2001CC21 диаметром порядка 700 м. "Хаябуса-2" не станет сталкиваться с космическим объектом, однако сотрудники JAXA изменят траекторию его полета, чтобы зонд в момент прохождения приблизился к нему на расстояние в пределах 10 км.

Тем самым ученые отработают навыки пилотирования в непосредственной близости к астероиду. Полученные знания в дальнейшем могут быть использованы в "боевой" ситуации, когда зонды будут направляться на космические объекты с угрожающей траекторией полета для предотвращения их падения на Землю.

Японский зонд "Хаябуса-2" был запущен в космос в начале декабря 2014 года для получения проб с астероида Рюгу, который находится на орбите между Землей и Марсом. Эту задачу он успешно исполнил в феврале 2019 года, а в декабре 2020 года космический аппарат сбросил капсулу с образцами пород на полигон в Австралии.

Зонд после сброса капсулы совершил маневр по уклонению от Земли и отправился в новую экспедицию к астероиду 1998 KY26 диаметром 30 м. Ожидается, что в июле 2031 года "Хаябуса-2" совершит посадку на его поверхность и возьмет образцы грунта, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ.