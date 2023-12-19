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Военное обозрение

Экс-советник Ермака: Итогом конфликта с Россией будет исчезновение Украины как отдельного государства

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Источник изображения: topwar.ru

Сбежавший на Запад экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список экстремистов и террористов) считает, что у Украины нет будущего. По его мнению, в дальнейшей истории Украины не будет, такое государство исчезнет с лица земли в итоге конфликта с Россией.

Бывший советник Ермака, как бы мы к нему не относились, не является глупым человеком, иначе его бы и в советники не взяли. Как написал в своем ТГ-канале российский блогер и эксперт Юрий Подоляка, Арестовича* можно считать хоть кем, но он не дурак, как думают некоторые. И иногда к нему нужно прислушиваться, но не нам, а украинским властям.

Он кто угодно (приспособленец, перевертыш, политическая ...) Вот кто угодно, но только не дурак...

- пишет Подоляка.

В очередном своем выступлении бывший советник заявил, что у Украины в нынешнем виде нет будущего, такое государство в дальнейшем перестанет существовать. Отвечая на вопрос о том, как он видит дальнейшее развитие событий, Арестович* подчеркнул, что в данной ситуации не идет речи о том, что Украина проиграет России и останется существовать. Ее просто сотрут с лица земли, поделив территорию между различными странами.

Я считаю, что не будет страны, в таком виде она существовать не может. 31 год существования Украины - это история самоубийства

- заявил экс-советник.

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Страны
Россия
Украина
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