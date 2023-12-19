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ЦАМТО

ЦНИИТОЧМАШ выполнил ГОЗ по поставкам боеприпасов

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Снайперские патроны разработки ЦНИИТОЧМАШ
Снайперские патроны разработки ЦНИИТОЧМАШ.
Источник изображения: В. Кузьмин

ЦАМТО, 18 декабря. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения полностью выполнил гособоронзаказ 2023 года по поставкам боеприпасов к стрелковому оружию в адрес заказчиков.

"Обязательства по государственным контрактам выполнены в полном объеме и в установленный срок, партии пистолетных патронов поставлены заказчикам", – сообщил временный генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Михаил Луданный.

АО "ЦНИИТОЧМАШ" является головным предприятием страны по разработке боеприпасов к стрелковому и специальному оружию.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Гособоронзаказ
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