Евросоюз передал Минобороны Молдовы новый пакет военной помощи

ЦАМТО, 18 декабря. Минобороны Молдовы 12 декабря сообщило о поставке Европейским союзом Вооруженным силам страны в рамках "Европейского фонда мира" (EPF) новой партии техники.

Это вторая партия помощи в рамках проекта EPF, направленная на расширение возможностей ВС Молдовы в сфере медицинского и инженерного обеспечения. Первый пакет помощи в рамках проекта был получен в мае этого года.

В переданный пакет помощи вошли: БЛА для наблюдения местности, миноискатели, оборудование для извлечения взрывоопасных предметов из земли, средства защиты, инженерные костюмы, аптечки, машины высокой проходимости, генераторы и инженерное оборудование.

Как заявлено, в 2021 году Европейский союз запустил платформу поддержки "Европейский фонд мира", а затем Европейский совет утвердил первый транш военной помощи Молдове. Первоначально на 2021 году Молдове было выделено 7 млн. евро, но впоследствии объем поддержки возрос до 87 млн. евро.

Поддержка направлена на повышение обороноспособности Молдовы путем предоставления ВС страны медицинского и инженерного оборудования, тактических систем связи, средств воздушного наблюдения, логистики, систем командования и боевого управления, оборудования для киберзащиты.