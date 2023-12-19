Швеция подготовила в Литве 48 саперов ВСУ

По словам преподавателя Военного университета Йоакима Паасикиви, потребность в саперах на Украине столь высока, что обученные могут быть отправлены на разминирование, что, в свою очередь, отразится на процессе подготовки новых саперов для ВСУ

СТОКГОЛЬМ, 18 декабря. /ТАСС/. Шведские военные подготовили в 2023 году 48 украинских саперов. Обучение проходило в Литве и стало результатом "сотрудничества северных стран", сообщает Sveriges Radio.

Предполагается, что прошедшие подготовку украинские саперы передадут свои знания другим специалистам ВСУ.

Между тем, по словам преподавателя Военного университета Йоакима Паасикиви, потребность в саперах на Украине столь высока, что обученные шведами украинцы могут быть отправлены на разминирование, что, в свою очередь, отразится на процессе подготовки новых саперов для ВСУ.