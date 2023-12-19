Войти
ТАСС

Швеция подготовила в Литве 48 саперов ВСУ

567
0
0
Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ.
Источник изображения: © Flickr / U.S. Army Europe Images

По словам преподавателя Военного университета Йоакима Паасикиви, потребность в саперах на Украине столь высока, что обученные могут быть отправлены на разминирование, что, в свою очередь, отразится на процессе подготовки новых саперов для ВСУ

СТОКГОЛЬМ, 18 декабря. /ТАСС/. Шведские военные подготовили в 2023 году 48 украинских саперов. Обучение проходило в Литве и стало результатом "сотрудничества северных стран", сообщает Sveriges Radio.

Предполагается, что прошедшие подготовку украинские саперы передадут свои знания другим специалистам ВСУ.

Между тем, по словам преподавателя Военного университета Йоакима Паасикиви, потребность в саперах на Украине столь высока, что обученные шведами украинцы могут быть отправлены на разминирование, что, в свою очередь, отразится на процессе подготовки новых саперов для ВСУ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Украина
Швеция
Похожие новости
09.06.2023
Экс-генсек НАТО объяснил, в каком случае альянс отправит войска на Украину
23.02.2023
Конфликт на Украине – "инвестиции в безопасность" Европы
16.11.2022
США загоняют Россию в угол. Путин предупреждал, чем это обернется
01.03.2022
Newsweek: действия Путина послужат серьезным предупреждением миру
22.02.2022
Foreign Affairs: победа России на Украине – это не научная фантастика
31.01.2022
Ракеты, тепловизоры, спецназ. К чему НАТО готовит Украину
12.07.2017
Источник: ВКС и ВМФ отслеживают учения Sea Breeze-2017 в Черном море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.12 16:59
  • 1
Raytheon создает для DARPA беспроводной «энергетический Интернет»
  • 19.12 16:54
  • 2
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 19.12 16:33
  • 1
Предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить — Владимир Путин
  • 19.12 15:41
  • 180
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 19.12 15:28
  • 57550
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.12 15:28
  • 0
"Полонез" в Азии: Вьетнам оценивает возможности сотрудничества
  • 19.12 15:24
  • 1
Военкор: В Минобороны поручили провести значительное штатное усиление боевого фактора БПЛА и повысить потенциал РЭБ и РЭР
  • 19.12 11:52
  • 2
В Ижевске задержали украинского агента, готовившего теракт
  • 19.12 11:46
  • 1
"Ракетная сколопендра": "Ростех" показал новых монстров
  • 19.12 11:06
  • 0
Беларуси и России ожидать резких перемен к лучшему после выборов в Польше не стоит. Но есть нюансы…
  • 19.12 04:04
  • 327
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.12 21:43
  • 1
На Херсонском направлении ВС РФ успешно применяют против украинских формирований новые установки «Деривация-ПВО»
  • 18.12 16:55
  • 1
Мнение из Франции: наше оружие, идущее в Армению, еще выстрелит в Россию (AgoraVox, Франция)
  • 18.12 16:45
  • 1
Управляющим директором Ростеха по станкостроению стал Семен Якубов
  • 18.12 16:29
  • 0
Канада планирует разместить в Латвии вертолеты, усилить ПВО и развивать военную инфраструктуру