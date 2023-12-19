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ЦАМТО

Денис Мантуров посетил АО "Мытищинский машиностроительный завод"

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СККШ-5668
Опытный образец специального бронированного и взрывозащищенного плавающего корпусного колесного шасси СККШ-5668 разработки АО "Мытищинский машиностроительный завод" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2020". Кубинка, август 2020 года.
Источник изображения: Николай Новичков / Jane's

ЦАМТО, 18 декабря. Зампредседателя правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил АО "Мытищинский машиностроительный завод" (ММЗ).

Вице-премьера сопровождали заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Василий Тонкошкуров, другие официальные лица.

Президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников и генеральный директор концерна Владимир Лепин ознакомили гостей с производством быстроходных гусеничных машин, предназначенных для монтажа средств комплексов ПВО и артиллерии.

ММЗ является крупным производителем продукции специального назначения – уникальных гусеничных шасси для зенитных ракетных комплексов. Завод располагает мощной производственной базой, полностью и в сроки исполняет гособоронзаказ.

"Машиностроительный сегмент нашего концерна динамично развивается, и посещение ММЗ заместителем председателя правительства – тому подтверждение, – отметил Алан Лушников. – Завод эффективно исполняет гособоронзаказ, и мы заверяем высокого гостя в нашей решимости и готовности и дальше безукоризненно выполнять любые задачи, которые ставит перед нами страна".

Сообщение размещено 16 декабря в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Персоны
Мантуров Денис
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