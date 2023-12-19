ВВС Мьянмы приняли на вооружение очередные два истребителя Су-30СМЭ

Один из двух первых введенных в строй ВВС Мьянмы истребителей Су-30СМЭ (бортовой номер "1905") производства Иркутского авиационного завода. Мейтхила, 15.12.2022.

ЦАМТО, 18 декабря. Военно-воздушные силы Мьянмы приняли на вооружение очередные два многоцелевых истребителя Су-30СМЭ (с.н.1906 и 1907).

Как говорится в пресс-релизе Министерства обороны Мьянмы, церемония ввода в эксплуатацию новых самолетов в ознаменование 76-летия ВВС состоялась 15 декабря на авиабазе Нейпьидо. На мероприятии присутствовал премьер-министр, председатель Государственного административного совета и главнокомандующий Вооруженными силами старший генерал Мин Аунг Хлайн.

Напомним, что договоренность о поставке шести истребителей Су-30СМЭ была достигнута в ходе визита министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в Мьянму 20-21 января 2018 года. Стоимость контракта оценивается в 400 млн. долл. Первые две машины прибыли в Мьянму в июле 2022 года.

ВВС Мьянмы 15 декабря 2022 года на авиабазе Мейктила (г.Мандалай) провели церемонию, в ходе которой официально была введена в эксплуатацию недавно полученная авиационная техника, в том числе Су-30СМЭ (на церемонии в честь 75-летия со дня основания ВВС Мьянмы также присутствовал Мин Аунг Хлайн).

Согласно имеющимся фотографиям с подготовки мероприятия от 11 декабря 2022 года, в эксплуатацию было принято два истребителя Су-30СМЭ (с.н.1904 и 1905). Однако на тот момент было неизвестно, были это самолеты, прибывшие в июле, или новая пара.

Министр промышленности Мьянмы Чарли Тан в кулуарах Восточного экономического форума на ВЭФ-2023 11 сентября 2023 года заявил в интервью "РИА Новости", что Мьянма по контракту с Россией получила два самолета Су-30СМЭ. Министр добавил, что не обладает информацией о том, когда возможны новые поставки.

Таким образом, с учетом вышеприведенной информации, а также серийных номеров, можно утверждать, что на данный момент ВВС Мьянмы поставлено четыре истребителя Су-30СМЭ по контракту 2018 года.