Войти
ЦАМТО

ВВС Мьянмы приняли на вооружение очередные два истребителя Су-30СМЭ

654
0
0
Один из двух первых введенных в строй ВВС Мьянмы истребителей Су-30СМЭ (бортовой номер "1905") производства Иркутского авиационного завода. Мейтхила, 15.12.2022
Один из двух первых введенных в строй ВВС Мьянмы истребителей Су-30СМЭ (бортовой номер "1905") производства Иркутского авиационного завода. Мейтхила, 15.12.2022.
Источник изображения: 1221cd.org

ЦАМТО, 18 декабря. Военно-воздушные силы Мьянмы приняли на вооружение очередные два многоцелевых истребителя Су-30СМЭ (с.н.1906 и 1907).

Как говорится в пресс-релизе Министерства обороны Мьянмы, церемония ввода в эксплуатацию новых самолетов в ознаменование 76-летия ВВС состоялась 15 декабря на авиабазе Нейпьидо. На мероприятии присутствовал премьер-министр, председатель Государственного административного совета и главнокомандующий Вооруженными силами старший генерал Мин Аунг Хлайн.

Напомним, что договоренность о поставке шести истребителей Су-30СМЭ была достигнута в ходе визита министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в Мьянму 20-21 января 2018 года. Стоимость контракта оценивается в 400 млн. долл. Первые две машины прибыли в Мьянму в июле 2022 года.

ВВС Мьянмы 15 декабря 2022 года на авиабазе Мейктила (г.Мандалай) провели церемонию, в ходе которой официально была введена в эксплуатацию недавно полученная авиационная техника, в том числе Су-30СМЭ (на церемонии в честь 75-летия со дня основания ВВС Мьянмы также присутствовал Мин Аунг Хлайн).

Согласно имеющимся фотографиям с подготовки мероприятия от 11 декабря 2022 года, в эксплуатацию было принято два истребителя Су-30СМЭ (с.н.1904 и 1905). Однако на тот момент было неизвестно, были это самолеты, прибывшие в июле, или новая пара.

Министр промышленности Мьянмы Чарли Тан в кулуарах Восточного экономического форума на ВЭФ-2023 11 сентября 2023 года заявил в интервью "РИА Новости", что Мьянма по контракту с Россией получила два самолета Су-30СМЭ. Министр добавил, что не обладает информацией о том, когда возможны новые поставки.

Таким образом, с учетом вышеприведенной информации, а также серийных номеров, можно утверждать, что на данный момент ВВС Мьянмы поставлено четыре истребителя Су-30СМЭ по контракту 2018 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мьянма
Россия
Продукция
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
08.07.2022
Подтверждена поставка первой пары истребителей Су-30СМЭ ВВС Мьянмы
25.08.2021
РФ предлагает Мьянме оружие для всех видов вооруженных сил - глава "Рособоронэкспорта" "Интерфаксу"
10.06.2021
Военные Мьянмы посетили РФ для знакомства с производством "Панцирей" - источник
25.01.2021
Шойгу: Россия готова к дальнейшей активизации отношений между оборонными ведомствами РФ и Мьянмы
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
24.01.2018
Шестерку "Су" отправят в джунгли Мьянмы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.12 16:59
  • 1
Raytheon создает для DARPA беспроводной «энергетический Интернет»
  • 19.12 16:54
  • 2
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 19.12 16:33
  • 1
Предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить — Владимир Путин
  • 19.12 15:41
  • 180
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 19.12 15:28
  • 57550
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.12 15:28
  • 0
"Полонез" в Азии: Вьетнам оценивает возможности сотрудничества
  • 19.12 15:24
  • 1
Военкор: В Минобороны поручили провести значительное штатное усиление боевого фактора БПЛА и повысить потенциал РЭБ и РЭР
  • 19.12 11:52
  • 2
В Ижевске задержали украинского агента, готовившего теракт
  • 19.12 11:46
  • 1
"Ракетная сколопендра": "Ростех" показал новых монстров
  • 19.12 11:06
  • 0
Беларуси и России ожидать резких перемен к лучшему после выборов в Польше не стоит. Но есть нюансы…
  • 19.12 04:04
  • 327
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.12 21:43
  • 1
На Херсонском направлении ВС РФ успешно применяют против украинских формирований новые установки «Деривация-ПВО»
  • 18.12 16:55
  • 1
Мнение из Франции: наше оружие, идущее в Армению, еще выстрелит в Россию (AgoraVox, Франция)
  • 18.12 16:45
  • 1
Управляющим директором Ростеха по станкостроению стал Семен Якубов
  • 18.12 16:29
  • 0
Канада планирует разместить в Латвии вертолеты, усилить ПВО и развивать военную инфраструктуру