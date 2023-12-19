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РИА Новости

В Ижевске задержали украинского агента, готовившего теракт

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Задержание сотрудниками ФСБ РФ украинского агента
Задержание сотрудниками ФСБ РФ украинского агента.
Источник изображения: © ЦОС ФСБ РФ

ФСБ: в Ижевске задержали украинского агента, готовившегося совершить теракт

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Ижевске задержали украинского агента, готовившегося взорвать одного из руководителей оборонного предприятия, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"В Ижевске задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший по заданию украинской террористической организации подготовку теракта с использованием самодельного взрывного устройства в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртской Республики", — говорится в релизе.

У задержанного изъяли компоненты для изготовления самодельной взрывчатки и средства связи с перепиской с украинскими координаторами. Против него возбудили уголовное дело по трем статьям, в том числе о приготовлении к террористическому акту и участии в деятельности террористической организации.

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Страны
Россия
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2 комментария
№1
19.12.2023 11:52
За терроризм - сразу расстрел, в смысле пожизненно. Но лучше расстрел.
0
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№2
Удалено / По просьбе автора
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