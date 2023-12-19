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РИА Новости

"Ракетная сколопендра": "Ростех" показал новых монстров

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ОТРК "Искандер-М"
ОТРК "Искандер-М".
Источник изображения: © Фото : Госкорпорация Ростех

"Ростех" опубликовал новую серию изображений российской техники в виде монстров

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" опубликовала на своем официальном Telegram-канале новую серию изображений российской военной техники, представленной в виде фантастических монстров - комплекс "Искандер-М" стал "ракетной сколопендрой", а вертолет Ми-28Н - гигантской летучей мышью.

Как рассказали в компании, "героев" для второй серии изображений #БоевыеМонстрыРостеха выбрали в ходе народного голосования, после чего дизайнеры "превратили" боевые машины в механизированных существ.

Самоходная гаубица "Мста-С"

Источник изображения: © Фото : Госкорпорация Ростех

"Работа российской армии и отечественного вооружения в зоне СВО послужили началом нового героического эпоса, которому нужны визуальные образы <…> Российская военная техника же имеет оправданную репутацию "оружия победы", но в современной мифологии ее образ практически не визуализирован. В рамках проекта #БоевыеМонстрыРостеха мы взялись за эту работу, ведь почти 90% техники, участвующей в СВО, произведено предприятиями госкорпорации", - отметили в "Ростехе".

В результате работы приглашенных "Ростехом" художников "Искандер-М" стал тактической ракетной сколопендрой, "Торнадо-С" превратился в волгатитана российской артиллерии, УБИМ обрел образ краба-помощника, "Изделие 305" предстало "змеем разящим", Ми-28Н изображен в виде летучей мыши, А-50У - "небесного кита-локатора".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-50 ДЛРО
Искандер
Ми-28Н
Компании
Ростех
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1 комментарий
№1
19.12.2023 11:46
Почему не додумаются выпускать модельки нашей техники? Маленькие, простейшие, массово. Долго ли отлить или отштамповать игрушку размером с яйцо?
Это же на поверхности лежит.
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