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Военное обозрение

Минобороны Японии: запущенная сегодня КНДР ракета «покрывает» всю территорию США

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Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР.
Источник изображения: © AP Photo / Ahn Young-joon

Ситуация вокруг Корейского полуострова продолжает оставаться одной из самых неспокойных в мире. Северная Корея совершает периодически испытательные пуски ракет, а Южная Корея совместно с американцами проводит участившиеся военные учения.

Как сообщили в Минобороны Японии, где также пристально следят за северокорейскими пусками ракет, сегодня рано утром с территории КНДР была запущена межконтинентальная баллистическая ракета. По словам вице-министра обороны Японии Синго Миякэ, ракета преодолела расстояние в одну тысячу километров и поднялась на максимальную высоту шесть тысяч километров. При этом она находилась в полёте 1 час 13 минут.

При запуске по нормальной траектории ракета может пролететь более 15 тыс. км, «покрывая» таким образом всю территорию Соединенных Штатов

- отметил японский чиновник.

Власти Японии сразу же заявили КНДР протест в связи с пуском ракеты, хотя она и упала вне исключительной экономической зоны Японии – в 250 км к западу от острова Окусири.

КНДР продолжает успешно развивать свою ракетную программу, в том числе и выводя спутники на орбиту своими ракетами.

Напомним, что японское правительство в последнее время значительно стало увеличивать расходы на оборонную сферу и укреплять взаимодействие в этом направлении с Вашингтоном.

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КНДР
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