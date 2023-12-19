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ЦАМТО

ВМС Египта приняли третий фрегат класса MEKO A200EN

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Источник изображения: Фото: thyssenkrupp-marinesystems.com

ЦАМТО, 18 декабря. На верфи в Бремерхафене 15 декабря состоялась церемония передачи командованию ВМС Египта третьего (из четырех заказанных) фрегата класса MEKO A200EN – "Аль Кадир" (Al-Qadeer).

Как сообщила компания ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), передача "Аль Кадир" знаменует собой официальное завершение строительства кораблей MEKO A200EN для ВМС Египта в Германии. Четвертый и последний фрегат серии будет построен на предприятии Alexandria Shipyard в Александрии в сотрудничестве с ThyssenKrupp Marine Systems.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2018 года командование ВМС Египта подписало с компанией ThyssenKrupp Marine Systems контракт на поставку четырех фрегатов MEKO A200EN. Общая стоимость заказа оценивается в 2 млрд. евро (стоимость каждого фрегата составляет 500 млн. евро). Египетский флот должен получить три корабля, построенные в Германии, и один – в Египте. Работы по проекту официально начались в августе 2019 года.

Головной фрегат серии, (904) "Аль-Азиз", был официально передан командованию ВМС Египта 14 октября и прибыл в Египет 2 ноября 2022 года. Второй корабль серии, (905) "Аль-Каххар" (Al-Qahhar), был передан ВМС Египта в мае 2023 года и прибыл в Александрию в июне 2023 года.

Резка стали для постройки (906) "Аль Кадир" началась осенью 2020 года, закладка киля состоялась в марте 2021 года, а спуск на воду – в апреле 2022 года. Как планируется, через несколько дней корабль отправится в порт приписки – Александрию.

Четвертый корабль, "Аль-Джаббар", был заложен на предприятии египетской судостроительной компании Alexandria Shipyard в Александрии в марте 2022 года и спущен на воду 4 декабря 2023 года. Он должен быть поставлен заказчику в октябре 2025 года.

В конечном итоге четыре фрегата класса MEKO заменят устаревшие корабли класса "Оливер Хазард Перри" ВМС Египта.

Заказанные ВМС Египта A200EN MEKO являются самой современной версией этого корабля с точки зрения установленного оборудования и систем вооружения. Длина MEKO A200EN составляет 121 м, ширина – 16,3 м, водоизмещение – 3700 т, экипаж – 110 человек. Фрегат оснащен ГЭУ типа CODAG-WARP, развивает максимальную скорость 29 узлов, дальность хода – 7700 морских миль на скорости 15 узлов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Египет
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
Oliver Hazard Perry
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