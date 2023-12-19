Глава МВФ предупредила о возможном крахе экономики Украины без западного финансирования

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Украина стоит на краю финансового краха, без дополнительного финансирования со стороны Запада Киев протянет не больше двух месяцев. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.

Киев срочно нуждается в западном финансировании, Украина не в состоянии самостоятельно поддерживать свою экономику. В случае отсутствия вливаний в стране начнется гиперинфляция, Киев может продержаться не более двух месяцев, такой срок отводит ему глава МВФ. Если Украина начнет печатать деньги, как уже делала в прошлом году, ее экономика пойдет в разнос.

Экономическое возрождение Украины будет поставлено под угрозу, если оно будет насильственным образом "приспособлено" к отсутствию новой финансовой поддержки. Дальнейшие задержки могут заставить Киев вернуться к дестабилизирующей политике, такой как печатание денег, как он сделал через несколько месяцев после начала конфликта с Россией в прошлом году

- заявила Георгиева.

На данный момент финансирование Украины со стороны Запада не ведется, в США республиканцы из Палаты представителей ушли на рождественские каникулы, так и не одобрив выделение Киеву запрошенных Байденом 61 млрд. долларов. А в Евросоюзе Венгрия заблокировала выделение Украине 50 млрд. евро. Вероятней всего, поступления в казну Украины начнутся в январе, несмотря на разногласия, американцы все равно выделят деньги.