Российский холдинг KMZ построил специальный крытый слип-док для испытаний безэкипажных катеров

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Специализирующийся на постройке военных катеров российский холдинг KMZ построил крытый слип-док для испытаний морских дронов и небольших судов длиной не более 30 метров. Об этом сообщил управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

Специалисты холдинга самостоятельно разработали и построили закрытый слип-док общей площадью 2 кв. километра. Сооружение предназначено для испытаний надводных дронов, катеров и небольших судов. Как заявили в холдинге, такая необходимость появилась после того, как KMZ занялся разработкой морских надводных беспилотников для флота. В бассейне можно проводить все виды швартовых испытаний, а также различные ходовые.

По собственной инициативе на территории производства военно-промышленного холдинга был построен закрытый слип-док. Это самостоятельно разработанное сооружение, представляющее собой крытый теплый бассейн со слипом для осуществления испытаний маломерных судов, морских дронов, судов длиной до 30 метров

- приводит РИА Новости слова Даниленко.

Ранее в холдинге сообщили, что первый разработанный специалистами KMZ безэкипажный катер под названием "Одуванчик" отправился в зону СВО на испытания. Морской беспилотник развивает скорость до 80 км/час и способен доставить 600 кг полезной нагрузки на дальность до 200 км. По итогам испытаний будет принято решение о запуске в серию или доработке.