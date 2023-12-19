Словацкий премьер Роберт Фицо записал неформальное рождественское обращение. В этом обращении особое внимание он уделил украинскому конфликту, отметив, что для словаков это большая проблема уже ввиду того, что страна с Украиной граничит.
По словам Роберта Фицо, у него стойкое убеждение в том, что многие в Евросоюза сознательно окутали себя ложью о происходящем на Украине.
Словацкий премьер:
Роберт Фицо добавил, что с помощью Украины пытаются нанести ущерб России – в экономике, а также на международном политическом уровне.
По словам Фицо, всё идёт к тому, что Запад действительно собирается воевать с Россией до последнего украинского солдата.
Фицо, намекая на то, что население Украины тает, а потери ВСУ исчисляются сотнями тысяч:
Напомним, что ранее новый премьер Словакии выступил против передачи Украине оружия и заявил, что конфликт несёт проблемы как для Братиславы, так и для всей Европы.