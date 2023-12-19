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Военное обозрение

Премьер Словакии: Украина служит золотым тельцом для производящих оружие компаний

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Источник изображения: AP Photo/ Petr David Josek

Словацкий премьер Роберт Фицо записал неформальное рождественское обращение. В этом обращении особое внимание он уделил украинскому конфликту, отметив, что для словаков это большая проблема уже ввиду того, что страна с Украиной граничит.

По словам Роберта Фицо, у него стойкое убеждение в том, что многие в Евросоюза сознательно окутали себя ложью о происходящем на Украине.

Словацкий премьер:

Факт в том, что Украину используют. Её используют в политических целях – для ослабления России. Украина служит золотым тельцом для производящих оружие компаний, для мировых торговцев смертью.

Роберт Фицо добавил, что с помощью Украины пытаются нанести ущерб России – в экономике, а также на международном политическом уровне.

По словам Фицо, всё идёт к тому, что Запад действительно собирается воевать с Россией до последнего украинского солдата.

Фицо, намекая на то, что население Украины тает, а потери ВСУ исчисляются сотнями тысяч:

И ведь Запад уже недалеко от этой цели. Но конечно никто в столь аморальных целях не признается.

Напомним, что ранее новый премьер Словакии выступил против передачи Украине оружия и заявил, что конфликт несёт проблемы как для Братиславы, так и для всей Европы.

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Страны
Россия
Словакия
Украина
Проекты
Евросоюз
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