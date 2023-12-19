Американцы: США должны выйти из НАТО (Breitbart, США)

Эра процветания Европы под американским защитным зонтиком заканчивается, пишет Breitbart. США переключаются на другие регионы, и ЕС придется самому решать вопросы обороны. Читатели считают, что сделать это пора давно: "США должны выйти из НАТО и вернуть свои войска домой".

Оливер Джей Джей Лэйн (Oliver JJ Lane)

Директор ведущего форума европейской безопасности предупреждает, что эра процветания и существования государств всеобщего благосостояния под американским защитным зонтиком заканчивается, и Европе необходимо "переключиться на военную экономику".

Соединенные Штаты отдаляются от Европы, и новое поколение американских избирателей и политиков сосредоточивает внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе, а не на Атлантике. Европейским государствам необходимо начать срочную работу по подготовке к будущей эпохе обострения конфликтов без "подушки" американской военной мощи, заявила ведущей немецкой газете профессор Катажина Писарская из Варшавского Форума по безопасности.

В беседе с Die Welt политолог нарисовала мрачную картину будущего, отметив, что фундаментальные изменения в американском обществе — такие как, например, кардинальные демографические сдвиги — сделают удержание внимания Вашингтона на Европе в будущем более проблематичным. Она сказала газете: "Для многих молодых американцев, включая нынешнее поколение молодых политиков, Европа — это не более чем музей под открытым небом. Они чувствуют себя и на самом деле находятся ближе к Азии и Тихоокеанскому региону. Китай является для них самой большой геополитической угрозой".

"…США меняются демографически. На протяжении многих десятилетий иммиграции из Европы практически не было. Иммигранты прибывали в основном из Азии и, конечно, Латинской Америки. Это меняет приоритеты американской политики".

Европе потребуется время, чтобы отойти от старого мира и "прежнего образа жизни, сосредоточенности на концепции государства всеобщего благосостояния, на процветании под американским защитным зонтиком", которые, по мнению профессора Писарской, кончились. И эти изменения потребуют большего, чем просто изменение риторики, сказала она Die Welt, отметив, что, хотя европейские лидеры в таких странах, как Франция и Германия, и говорят о "большой игре в вопросах обороны", реальных возможностей для такой игры у них просто нет. Писарская отметила:

"Когда нужно начинать подготовку к такому сценарию? Она должна была начаться еще вчера… Мы можем, как Эммануэль Макрон, говорить о "европейской оборонной автономии". Но что это значит на деле? Может ли Франция завтра разместить в Польше 10 тысяч своих солдат? Сможет ли Германия эффективно защитить восточный фланг НАТО? Европе необходима стратегия надежного сдерживания. Сейчас оно возможно только с участием американцев".

В то время как американское внимание и деньги направлялись на Украину, США вскоре столкнулись с войной между террористическим ХАМАС и Израилем. А когда в Тихом океане начнется война с Китаем, Европе станет еще труднее приводить аргументы за получение защиты у Америки. Одним из способов добиться этого была бы такая политика, когда Европа демонстрировала бы свою готовность помочь Америке в обеспечении американских приоритетов во всем мире. Но, например, собственная зависимость Германии от Китая настолько велика, что это кажется маловероятным.

В целом, по словам Писарской, Европа "вступает в эпоху войн", и отсутствие у европейцев политической воли для того, чтобы адекватно подготовиться к этому и "перейти к военной экономике", "обойдется нам очень дорого".

Как сообщалось ранее, Варшавский форум по безопасности, который возглавляет профессор Писарская, стал своего рода площадкой для таких громких призывов. В октябре британское правительство использовало Форум, чтобы забить тревогу по поводу ужасного состояния производства боеприпасов в Европе, продукция которого полностью уходит на конфликт на Украине, в результате чего национальные арсеналы выглядят истощенными.

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что во время холодной войны Запад отказался от создания крупной промышленной базы по производству оружия и значительных резервов вооружений и сократил их в настоящее время. И хотя это соответствует предполагавшемуся циклу военного развертывания и потребления боеприпасов, оказалось, что эта линия полностью идет вразрез с требованиями конфликта на Украине. Хиппи сказал, что такая система "совсем не работает, когда нужно быть готовым к бою завтра, и, что особенно важно, ваша способность вести этот бой завтра является частью стратегии сдерживания".

"На самом деле у нас больше нет крупной военной промышленности", — заметил Хиппи, и добавил: "Это приводит к некоторым действительно интересным вопросам о том, где рядом с Великобританией есть места с защищенными морскими и воздушными коммуникациями, где мы можем иметь оффшорную производственную базу, которая более устойчива и доступна для нас, чем та, которая у нас есть сейчас".

Адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО, также выступил на форуме и высказал похожие соображения, заявив своим коллегам-военным: "Нам нужно, чтобы наша военная промышленность наращивала производство гораздо более высокими темпами. Нам нужны большие объемы военного производства".

"Экономика типа "в соответствии с текущими потребностями", которую мы вместе строили в наших либеральных обществах в течение 30 лет, подходит для многих вещей, но не для вооруженных сил, когда идет война".

Польша является самой "ястребино настроенной страной" из членов альянса в том, что касается российского экспансионизма. И это понятно, учитывая, что она находится на восточном фланге НАТО и входит в число наиболее уязвимых стран, если такие предупреждения об агрессии России оправдаются. Как сообщалось ранее в этом месяце, глава польского агентства безопасности Яцек Севера предупредил, что предположения НАТО о том, сколько времени ей понадобится на модернизацию, чтобы дать отпор предполагаемой будущей агрессии России в Европу, являются "слишком оптимистичными".

Вместо тех десяти лет, которые по оценкам Германии, есть у Европы на подготовку, Севера считает, что у НАТО на самом деле есть для этого всего три года. К их окончанию альянс должен быть достаточно сильным в Европе, чтобы продемонстрировать, что он способен отразить нападение, и, следовательно, предотвратить его вообще.

Германия, например, почти наверняка не сможет уложиться в такой срок. Немецкий ученый Зёнке Нейтцель ранее заявлял, что для обретения немецкой армией полной боеготовности потребуется еще как минимум 15 лет. Если бы Россия попыталась атаковать НАТО сейчас, были бы потеряны многие жизни солдат альянса, поскольку у Европы нет никакой надежды выиграть "первую битву". Нейтцель сравнил это с боями, имевшими место в европейской истории, в которых "смывались" целые государства, не готовые к войне.

Комментарии читателей

UncleFitzroy

Если никакого конфликта в мире не предвидится, то "власть предержащие" из известной супердержавы, безусловно, сделают все возможное, чтобы его создать.

Заводы по производству боеприпасов, работающие 24/7, делают людей очень богатыми.

Все дело в ДОЛЛАРАХ.

ancient_briton

У нас нет серьезных проблем с Россией, которая является христианской европейской страной и которую следовало приблизить к европейскому миру после краха большевизма. В основном стремление Америки к гегемонии заблокировало то, что должно было быть естественным мировым развитием.

Опасность для Западной Европы теперь исходит от меняющейся демографии внутри самой Европы, что простые люди полностью осознают. Но так называемые "лидеры" все еще живут в 1960-х годах, очевидно, не подозревая о последних 1400 годах человеческой истории.

Нашим внукам покажется невероятным, что мы, европейцы, ссорились между собой, пока продолжался украинский конфликт.

logic101

Угроза христианской Европе исходит от безбожных идеологий, которые финансируются европейскими же элитами. Те же люди, которые финансировали коммунизм, теперь финансируют открытые границы, которые разрушают западные христианские общества. Они опасаются, что мирная Европа может положить конец их кормушке. Христианская Россия —она вписывается в Европу, а всех остальных отправляйте обратно на родину, будь то Турция, Марокко или Израиль.

yup

Если вирус идиотского американского "воукизма" продолжит распространяться в Западной Европе, то Россия с таким же успехом может просто продолжать своё расширение по всему европейскому континенту.

Страна – это не что иное, как ее народ, и если люди в стране слабы (из-за левого психического заболевания "воукизма"), то и страна тоже будет слабой. Будет не так уж сложно победить государства, в которых на передовой будут стоять фиолетововолосые, тучные феминистки, притворяющиеся "солдатами".

Западная цивилизация обязана своим падением только собственной глупости.

ItsJustJP

"Никогда не стоит недооценивать способность Байдена что-то испортить" — Обама.

"Джо Байден ошибался по всем вопросам внешней политики и национальной обороны за последние четыре десятилетия" – Роберт Гейтс.

Я думаю, что нам, американцам, нужно разобраться с проблемой, с которой мы столкнулись в Белом доме, прежде чем беспокоиться о Европе. Позже для этого будет достаточно времени, но вы не можете помогать другим, если не можете помочь себе самим.

Pale Writer

Кто принес войны в Европу?

Это была НАТО с ее постоянным вмешательством и интервенциями в те места, куда НАТО даже не была вовлечена.

Помните... Югославию?

Когда им это сошло с рук, генералы Пентагона продолжали продвигаться на восток, пока не встретили сопротивление.

А кто пустил в Европу 10 миллионов безумных мародеров с Ближнего Востока и Африки?

Это не способ принести "мир и спокойствие" на европейский континент.

Maurice*76*

На самом деле, американские военные базы должны располагаться только на территории Америки!

Deplorable Me

У НАТО есть три года, чтобы подготовиться к войне с Россией. Давай, Россия, оставайся там, где ты стоишь и жди, пока мы подготовимся к битве с тобой!

LuciusAnnaeusSeneca

Это Россия не идет вперед? Это Россия отступает? Если это так, то объясните, почему возник этот острый кризис в украинском правительстве и военных кругах, почему они не могут найти живую силу и военную технику для продолжения этого конфликта? И объясните, как это российская армия продолжает добиваться территориальных завоеваний? И как до сих пор русские сохраняют превосходство над украинцами в воздухе и бронетехнике?

W0X0F

США должны выйти из НАТО и вернуть все свои зарубежные войска домой!

survivor50

И выбросите к чертовой матери эту чертову ООН!

Morekowbell2

Оставьте за границей роту американских солдат-воукистов в женских "зеленых беретах"!

Вы ДЕМОНкраты потрясающе тупые!

rjuno

Давайте серьезно. Во-первых, именно Украина при поддержке Великобритании и Британии не соблюдала Минские соглашения. И Германия, и Великобритания признали, что использовали соглашения для перевооружения Украины для отражения будущих вторжений русских на восток Украины. В Сирии проблемы вызвали США, а ситуацию уладила Россия. Откройте книги по истории.

Slanta Cause

Как насчет того, чтобы дать миру шанс на Украине? За вооруженный конфликт выступает американский истеблишмент, а не американский народ!

Sofa king we taught it

Эйзенхауэр предупреждал нас, чтобы мы были бдительными в отношении военно-промышленного комплекса. Мы успокоились, забыв призвать наше правительство и военных к ответственности и подотчетности. То же самое касается почти всех других аспектов социального взаимодействия в Америке. Мы превратились из управляемых в полностью контролируемых. Посмотрите на состояния и семьи, которые исторически получали прибыль от войн. Для них термин "пушечное мясо" применим как к солдатам, так и к гражданским лицам. Они считают, что следует ожидать сопутствующего ущерба от войн, а иногда и поощрять его для достижения своих целей. Некоторые правильно говорят, что мы несемся на скором поезде прямо в Армагеддон!