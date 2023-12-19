Экипажи Ан-124-100 «Руслан» провели летно-тактическое учение в сложных метеоусловиях

Командование Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВТА ВКС) РФ провело летно-тактическое учение с экипажами воздушных судов Ан-124-100 «Руслан» под руководством командующего ВТА генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова. Минобороны РФ 18 декабря показало видео полета в сложных метеоусловиях — при низкой облачности и сильном ветре.

Целью учения была проверка подготовки молодых экипажей тяжелых военно-транспортных самолетов в одновременной переброске на большие расстояния личного состава подразделений со штатным вооружением и военной техникой.

В ходе полетов экипажи самолетов Ан-124-100 «Руслан» отрабатывали взлет, полеты по маршруту и посадку на сокращенных временных интервалах. Летно-тактическое учение проходило в сложных метеоусловиях в виде осадков, низкой облачности и сильных порывов ветра.

Полеты проводились на высоте свыше 4 тыс. м, а общая протяженность маршрута составила более 1 тыс. км. Средняя скорость самолетов — 500 км/ч.

16 декабря Минобороны впервые провело учения с семью тяжелыми самолетами «Руслан». Воздушные суда одновременно поднимались в воздух, после чего осуществляют мягкую посадку.

В конце сентября экипажи истребителей Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ Ленинградского объединения ВВС и противовоздушных сил (ПВО) РФ выполнили пуски ракетами класса «воздух — воздух» на полигоне в Астраханской области. Было отработано практическое бомбометание по наземным целям, которые обозначали позиции условного противника.