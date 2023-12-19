Холдинг KMZ построил специальный слип-док для испытания надводных дронов

Глава KMZ: для испытания надводных дронов и судов построили специальный слип-док

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ построил крытый слип-док для проведения испытаний надводных морских дронов, катеров и судов до длиной до 30 метров, сообщил РИА Новости управляющий директор KMZ (производитель) Михаил Даниленко.

Глубина бассейна составляет более 3 метров, общая площадь бассейна – более двух квадратных километров. Холдинг KMZ специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России, морских дронов , ремонте бронетехники.

"По собственной инициативе на территории производства военно-промышленного холдинга был построен закрытый слип-док. Это самостоятельно разработанное сооружение, представляющее из себя крытый тёплый бассейн со слипом для осуществления испытаний маломерных судов, морских дронов, судов длиной до 30 метров", - сказал Даниленко.

По его словам, необходимость такого дока продиктована актуальностью строительства морских надводных дронов для СВО и обстановочных судов.

"В случае строительства судов свыше 20 метров это испытания на кренование, остойчивость, все виды швартовных испытаний, замеры тяговых усилий. В случае маломерных судов и морских дронов это и опрокидывание, и возможность работы безэкипажного катера по программе, на радиоуправлении, отработка манёвров в сложной обстановке, возможности изучения и поиска предметов на дне",- сказал Даниленко

Ранее глава KMZ сообщил РИА Новости, что первый российский безэкипажный катер (морской надводный дрон) построен и отправляется на испытания в зону СВО. Подобные дроны будут иметь скорость до 80 километров в час, запас хода – 200 километров. В качестве полезной нагрузки весом до 600 килограммов можно использовать тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. Катер можно использовать как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон.