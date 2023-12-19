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ТАСС

Глава МВФ считает, что без помощи Запада Украина продержится "пару месяцев"

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Международный валютный фонд (МВФ)
Международный валютный фонд (МВФ).
Источник изображения: AP Photo/ Cliff Owen

Кристалина Георгиева добавила, что за это время Вашингтон и Европа должны решить все вопросы и обеспечить финансирование Киева

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Украина способна выдержать отсутствие внешней финансовой помощи в течение "пары месяцев", но ее ждут трудности, если ЕС и США не смогут за это время решить вопрос с финансированием Киева. Такое мнение в интервью британской газете Financial Times высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

По словам главы МВФ, которые издание приводит в косвенной речи, более продолжительное отсутствие поддержки со стороны Запада поставило бы под угрозу экономическое восстановление Украины. Киев может оказаться вынужден увеличить эмиссию гривны, провоцируя инфляцию.

"Важно, чтобы этот период не затянулся, потому что Украине будет сложнее адаптироваться <...>, и это в тот момент, когда страна ожидала улучшения экономических перспектив", - заявила Георгиева. "В США и Европе будет продолжаться работа [по утверждению новых пакетов помощи]. В целом я по-прежнему смотрю на ситуацию с оптимизмом и считаю, что им удастся обеспечить финансирование", - добавила она.

Георгиева также подчеркнула, что и МВФ, и Киев, принявший "жесткие меры для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности", сделали все необходимое для того, чтобы Украина получила необходимую поддержку. По ее словам, теперь пришло время для того, чтобы "свою задачу" выполнили США и ЕС.

В ходе состоявшегося на прошлой неделе саммита Евросоюза лидерам сообщества так и не удалось решить вопрос о выделении Украине 50 млрд евро в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны, а Конгресс США по-прежнему не готов одобрить пакет помощи Киеву на $61 млрд. 

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