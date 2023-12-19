Греция приобретёт вертолёты UH-60M Black Hawk

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 15 декабря 2023 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Греции по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) по запросу греческого правительства 35 многоцелевых вертолётов UH-60M Black Hawk производства корпорации Lockheed Martin. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 1,95 млрд долл, включая вооружение, и пакеты обучения и технической поддержки.

Многоцелевой вертолёт Sikorsky / Lockheed Martin UH-60M Black Hawk из состава 2-158-го батальона штурмовых вертолетов 16-й боевой авиационной бригады армейской авиации США. Совместная база Льюис-Маккорд (штат Вашингтон), 07.02.2023 (с) Kyle Abraham / армия США

Генеральным подрядчиком поставки выступит дивизион Sikorsky корпорации Lockheed Martin. Ранее 9 октября президент Sikorsky Пол Леммо сообщил, что от Греции получен официальный запрос на приобретение по линии FMS до 49 вертолетов UH-60M. Сообщается, что в составе армейской авиации Греции вертолеты UH-60M должны заменить парк устаревших американских вертолетов Bell UH-1H, которых сейчас насчитывается 64 единицы.