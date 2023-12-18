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В Британии забили тревогу из-за плана Путина (Daily Express, Великобритания)

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Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина.
Источник изображения: © POOL

Daily Express: превосходство ВС России над ВСУ растет из-за плана Путина

Шансы на победу России в СВО растут, цитирует Daily Express вице-маршала авиации Британии в отставке Шона Белла. По его словам, преимущество России на поле боя становится все очевиднее и всё складывается не в пользу украинцев.

Военный конфликт на Украине приближается к двухлетней отметке, и, как сказал вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в интервью Daily Express US, суровая реальность становится все очевиднее.

Военный конфликт России и Украины продолжается уже почти два года, и шансы на победу Киева с каждым днем становятся все более призрачными, о чем предупредил бывший пилот истребителя.

Эта мрачная оценка прозвучала в чрезвычайно тяжелый для президента Владимира Зеленского момент.

Киев получает финансовую помощь и оружие от своих западных союзников, однако в последнее время потоки помощи начали заметно иссякать, поскольку становится все очевиднее, что изменить ход российско-украинского конфликта можно будет только ценой невероятных усилий.

Венгрия остается для Киева серьезной помехой: в пятницу, 15 декабря, она заблокировала пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.

Между тем запрос президента США Джо Байдена на выделение 61 миллиарда долларов на поддержку Украины не получил одобрения Палаты представителей, которую контролируют республиканцы.

И все эти споры играют на руку президенту Владимиру Путину, как утверждает вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл (Sean Bell).

По его словам, преимущество России на поле боя становится все очевиднее: "Россия – это Голиаф для украинского Давида. И, хотя украинцы приложили невероятные усилия, чтобы ее сдержать, у них все же нет военно-воздушных сил. У них нет военной авиации. Они не являются членами НАТО. Сейчас все складывается не в их пользу".

Более того, пожаловался Белл, Украине не удалось добиться значительных успехов на поле боя.

"У России довольно обширные оборонительные линии: три ряда траншей, противотанковые заграждения “зубы дракона” и минные поля, которые – хотя украинцам удалось продвинуться через них примерно на 15 километров – очень трудно преодолеть, чтобы совершить прорыв".

"Суровая реальность этого конфликта такова, что, хотя украинцы приложили невероятные усилия, все складывается не в их пользу".

Ситуацию усугубляет еще и то, что дядюшка Сэм может скоро "перекрыть краны" помощи, предупредил отставной вице-маршал.

"Если в Америке сменится администрация, кто знает, к чему это приведет? Но не похоже, что это будет полезно для Украины. Следовательно, Путин будет вести игру вдолгую", – добавил Белл.

Действительно, Путин, похоже, уже пользуется шатким положением Украины.

Спустя несколько часов после того, как Венгрия наложила вето на пакет помощи Евросоюза, Украина сообщила о десятках атак беспилотников, произошедших за минувший день.

В субботу, 16 декабря, ВВС Украины заявили, что украинские ПВО сбили 30 беспилотников, запущенных российскими войсками за ночь.

Между тем в пятницу вечером Россия тоже сообщила, что ее силам удалось предотвратить серию атак украинских дронов.

Представители Минобороны России написали в Telegram, что российские подразделения ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника над Крымским полуостровом.

Россия присоединила Крым в 2014 году – большинство стран мира сочло этот шаг незаконным, – и теперь использует полуостров в качестве плацдарма и пункта снабжения своих сил в рамках СВО.

Автор: Адам Чапман (Adam Chapman)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Великобритания
Венгрия
Россия
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