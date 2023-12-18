Al Mayadeen: большая часть помощи, выделяемой Украине, остается в США

Почтя вся военная помощь, выделяемая Конгрессом для Украины, остается в США, сообщает Al Mayadeen. Киеву передают только старую технику, а собственные запасы Вашингтон пополняет более совершенными образцами. "Помогая" Украине, Америка в первую очередь заботится о себе.

С наступлением зимы Украина признала факт перехода к обороне, хотя последние полгода военное и политическое руководство страны хвасталось успехом так называемого "контрнаступления" против России. Теперь они вынуждены признать провал своего "контрнаступления" на деле, раз уж они не признали его на словах. Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Associated Press заявил, что с приближением зимы начинается новая фаза вооруженного конфликта с Россией. "Зима в целом — это новый этап военного конфликта", — отметил он.

Американские СМИ также признают провал контрнаступления, хотя бы и на словах. Газета The New York Times 11 декабря опубликовала обширный анализ текущей ситуации под заголовком "США и Украина ищут новую стратегию после неудачного контрнаступления". В нем говорится: "Необходимость в новом подходе возникла после того, как многомесячное контрнаступление Украины потерпело неудачу в отвоевании потерянных территорий, и после нескольких недель напряженных встреч между высокопоставленными американскими чиновниками и их украинскими коллегами".

Агентство Reuters 30 ноября сообщило, что Зеленский объявил о начале строительства оборонительных сооружений от Донбасса до Западной Украины. Газета The Wall Street Journal 1 декабря заявила, что российские войска уверенно вытесняют ВСУ за пределы артиллерийской досягаемости Донецка — столицы ныне российской Донецкой республики. Украина обстреливала Донецк и близлежащие населенные пункты артиллерийским, минометным и стрелковым огнем с весны 2014 года (когда Донбасс еще формально был частью Украины).

Восемь лет обстрелов Донецка и Донбасса в целом были провальной попыткой подавить народное недовольство, вызванное ультраправым госпереворотом, произошедшим в Киеве в феврале 2014 года. В настоящее время бои сосредоточены вокруг Авдеевки (в 25 км от центра Донецка).

ВСУ устанавливают укрепления на почти 1000-километровой границе с Белоруссией.

Для всех этих заявленных строительных работ потребуется много денег, и это, конечно, не по силам правительству Зеленского. Как утверждается в СМИ, часть финансирования "второй" и "третьей" линий обороны будет поступать из частного капитала. Однако весьма сомнительно, что частный бизнес будет серьезно "инвестировать" в это, особенно в то время, когда западные СМИ и правительства признают, что почти двухлетняя борьба ВСУ против России при поддержке стран НАТО не увенчалась успехом.

Мечта о "Европейском вале"

Бывший президент Украины Петр Порошенко (2014-2019) и один из главных политических предводителей Евромайдана Арсений Яценюк активно рекламировали проект "Европейский вал" по возведению укреплений вдоль украинско-российской границы. На проект было выделено четыре миллиарда гривен (около 110 миллионов долларов). В период с 2015 по 2019 год было возведено всего несколько километров металлической сетки с колючей проволокой и выкопано несколько километров неглубоких рвов. Большая часть выделенных на этот проект средств была разворована.

В 2018 году народный депутат Украины Елена Сотник раскритиковала ход строительных работ после проверки на границе. Весь проект она назвала "ямой стоимостью четыре миллиарда гривен".

Очевидно, что ее заявление, сделанное пять лет назад, все еще соответствует действительности. У Украины — в отличие от России — нет ресурсов (ни финансовых, ни человеческих) для реализации инфраструктурного проекта такого масштаба. По плану Зеленского, если это так можно назвать, только для первой линии обороны придется построить около 1700 километров фортификационных сооружений. Для сравнения: знаменитая "линия Мажино", построенная во Франции в 1930-х годах в преддверии новой войны с Германией, в длину достигала 400 километров и строилась 12 лет. (Несмотря на всю проделанную работу, эта линия слабо защищала французов от передового вооружения и военной стратегии нацистских армий.)

"Линия Маннергейма" была построена в Финляндии в 1930-1940-х годах для защиты от советской Красной армии. Ее длина составляла около 130 км, а поэтапное строительство заняло несколько десятилетий. В начале 1940 года Красная армия прорвала "линию Маннергейма". Финляндия сопротивлялась несколько месяцев во время "Зимней войны". Подавляющая часть "линии Маннергейма" состояла из траншей и других простых полевых укреплений. Бункеры вдоль линии были небольшими и малочисленными; на "линии Маннергейма" почти не было артиллерии. (Тогдашнее финское правительство официально поддержало вторжение нацистской Германии в Советский Союз в июне 1941 года.)

Оборона в суровых зимних условиях

Главной проблемой ВСУ является промерзание земли в зоне проведения российской спецоперации. Россия же построила оборонительные укрепления еще прошлым летом. Украина, по-видимому, ожидала другого результата от своего "контрнаступления", и поэтому не построила оборонительных сооружений в то время, когда землю еще было легко копать.

Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин заявил изданию Украина.ру: "Как рассказывают наши офицеры, с которыми довелось общаться, даже окопы у ВСУ вырыты не в полный рост, а лишь наполовину. Из убежищ — только "лисьи норы", в которых можно было схорониться в теплое время года. Оборудованных блиндажей у них крайне мало, просто не успевают обустроиться из-за постоянных ротаций".

"А еще такой факт — при смене позиций уходящие в тыл минируют свои окопы, понимая, что их могут захватить российские войска, и сменщики подрываются в, казалось бы, безопасных окопах. Их просто не предупреждают о поджидающей опасности", — утверждает он.

Геннадий Алехин также отмечает разницу в зимнем обмундировании российских и украинских солдат. Зимняя форма была традиционной проблемой для всех западных военных операций, проводимых на территории Украины и России. "Еще нюанс в форме одежды — российский солдат знает, что его переобуют и переоденут по сезону и выдадут не шинельку на рыбьем меху, как немцам в 1941-м под Москвой, а добротное и теплое снаряжение".

"Украинские бойцы уповают на помощь волонтеров, покупку одежды за свой счет, а остальные банально мерзнут в летних куртках. А даже самый надежный натовский бронежилет в холода совсем не греет", — заявляет Алехин.

Украинские генералы обвиняют Соединенные Штаты в провале так называемого "контрнаступления", начатого в июне 2023 года. 4 декабря газета The Washington Postопубликовала подробный репортаж на эту тему, состоящий из двух частей, который цитирует интернет-издание "Украинская правда". Среди прочего, в нем подробно описывается активное участие американских и британских военных в руководстве военными усилиями Украины.

Отмечается, что украинские, американские и британские офицеры провели восемь крупных настольных военно-тактических игр, чтобы разработать план ведения наступательной кампании. Далее поясняется, что высшие украинские военные чиновники выбросили эти военные игры в трубу. "Все эти методы… их можно просто взять и выбросить, понимаете? Выбросьте их, потому что сейчас это так не работает", — рассказал высокопоставленный украинец о сценариях военных игр.

Американские генералы даже предложили украинским военным использовать тактику террора.

"Не должно быть ни одного россиянина, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи".

С таким призывом генерал Марк А. Милли, тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов США, обратился во время посещения немецкого Висбадена к украинским спецназовцам, которые тренировались там вместе с американскими "зелеными беретами", "в надежде вдохновить их на проведение операций на подконтрольных России территориях".

"Вы должны вернуться туда и создать кампанию в тылу", — приводит его слова The Washington Post.

Активизация призыва в армию

Представитель "Экономического фронта" Мартин Брест написал в своем Telegram-канале, что около 4,5 млн украинских мужчин в настоящее время уклоняются от военной службы. По его словам, единственная возможность заставить их прийти в военкомат, это заблокировать их банковские карты и разблокировать только после визита в призывной пункт.

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) заявил, что следует призвать мужчин-беженцев с Украины вернуться на родину для помощи соотечественникам на фронте и в тылу. Он отметил в эфире телеканала Die Welt, что в Евросоюзе находятся более 600 тысяч украинских мужчин, уклоняющихся от военной службы. "В одной только Германии их 220 тысяч", — подчеркнул Кизеветтер.

В городах Украины прошли акции протеста солдатских жен и матерей. Главным требованием было ограничение срока обязательной военной службы. Многие украинские солдаты служат уже несколько лет — их увольнение задерживается или откровенно запрещается.

Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева говорит, что призывники воспринимают вступление в ВСУ как билет в один конец. "Проходит два года, и они начинают понимать, что у них нет никаких перспектив отдохнуть или уволиться из армии. То есть их человеческие силы находятся на пределе. А перспектива у них какая? Либо ты будешь тяжело ранен, и тебя спишут из армии через нынешнюю систему военно-врачебных комиссий, либо ты погибнешь. То есть это билет в один конец", — говорит он. По его словам, мирные жители прекрасно осознают эти перспективы и изо всех сил стараются избежать смертного приговора — службы в ВСУ.

Западные СМИ начинают признавать кризис призыва на Украине. В издании The Washington Post даже появилась статья (от 6 декабря) под громким заголовком: "Украина борется с уклонистами и изо всех сил пытается найти войска".

Украинская армия превращается в армию НАТО

"Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО с точки зрения наших технических возможностей, подходов и принципов управления армией. Защищать Европу без Украины — это бесполезные усилия. Вы не сможете это сделать просто потому, что у Украины сильнейшая и наиболее закаленная в боях армия в Европе", — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед заседанием "Совета НАТО-Украина".

Другой украинский депутат-националист и бывший активист Евромайдана Алексей Гончаренко* написал в своем Telegram-канале, что, чтобы не потерять помощь США, Украина фактически должна "продать" своих солдат армиям Вашингтона и его союзников.

"Пришло время менять стратегию. Надо предлагать США военный альянс, в котором принимать обязательства на себя участвовать в любом военном конфликте США. В обмен на гарантии безопасности Украины. Предлагать Японии и Тайваню военный альянс, в котором принимать на себя обязательство участвовать в защите этих двух стран от возможной атаки Китая. В обмен на инвестиции. Предлагать Франции ввести наши войска в страны Африки, которые контролирует Франция в обмен на технологии и военную поддержку", — пишет он.

Но западные союзники Киева, похоже, не спешат поддерживать умирающую украинскую экономику. В декабре на Украине зафиксирован очередной виток цен из-за блокады границы дальнобойщиками из Польши и Словакии. Их главное требование — восстановить для украинцев ограничения, которые действовали до марта прошлого года.

"Польские дальнобойщики блокируют четыре из восьми пограничных перехода с Украиной в знак протеста против допуска украинских дальнобойщиков на территорию Евросоюза… Тысячи грузовиков с коммерческими товарами на протяжении нескольких недель стояли на пограничных переходах Польши и Украины из-за протестов, которые начались 6 ноября", — говорится в сообщении Reuters.

К протесту дальнобойщиков присоединились и польские фермеры, которые требуют закрыть приток дешевого зерна с Украины на европейские рынки.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий недавно потребовал от Еврокомиссии отменить транспортный безвиз для Украины. Протесты польских дальнобойщиков и фермеров нанесли значительный ущерб и без того хрупкой украинской экономике.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупреждает, что из-за блокады границ ожидается рост цен на топливо и продукты питания. По его словам, если и дальше будут простои, то они потянут за собой всю цепочку удорожания логистики и, соответственно, продуктов питания. Поскольку Украина несет огромные экономические потерли, эта ситуация может еще больше ослабить положение администрации Зеленского. Эти экономические конфликты могут легко перерасти в политические столкновения, так как уже происходят стычки на границах с Украиной и проводятся протесты в Польше и других стран ЕС.

Есть даже риск того, что соседние страны могут полностью закрыть границы с Украиной.

"Самый тщательно охраняемый секрет" западной помощи Украине

Большая часть американской помощи Украине остается внутри Соединенных Штатов. Это "самый тщательно охраняемый секрет" военной помощи Вашингтона Киеву (и другой помощи Запада). Средства, одобренные американскими законодателями для вооружения ВСУ, не идут напрямую Украине, а используются в США для создания нового оружия и для замены оружия, отправленного в Киев из американских запасов.

Газета The Washington Post 4 декабря опубликовала статью о том, что огромные суммы, направляемые Украине, на самом деле являются чем-то вроде "выгодной сделки" для Соединенных Штатов. В ней говорится: "В целом доля США составляет менее 1/3 от всего иностранного финансирования Украины. Если вы сопоставите вклад каждой страны-донора с ее ВВП, то затраты США покажутся меньше, чем у 20 других стран".

"Затраты на развертывание американских войск для защиты уязвимых союзников по НАТО от ядерной державы не поддаются оценке. Но если учесть, сколько Соединенным Штатам пришлось потратить на другие войны (особенно после 11 сентября), становится очевидным, что расходы будут огромными — и они явно намного превысят то, что Конгресс выделяет на помощь Украине", — говорится в статье.

Чуть ранее, 29 ноября The Washington Post опубликовала статью под заголовком: "Самый сокровенный секрет военной помощи Украине: большая часть выделяемых денег остается в США". В ней высоко оценивается военная помощь, направляемая Украине, поскольку она "оживляет" военное производство в Америке. В статье приводятся следующие цифры: из 68 миллиардов долларов военной и сопутствующей помощи, одобренной Конгрессом, почти 90% пойдут американцам.

"Другими словами, как и в случае с иностранной военной помощью, наша помощь Украине не только создает рабочие места в Америке, но и укрепляет нашу опасно атрофированную оборонно-промышленную базу", — пишет автор статьи. В октябре сенатор Вэнс говорил, что "состояние американской оборонно-промышленной базы — это национальный скандал. Ее восстановление является одним из наших самых неотложных приоритетов. Что ж, наша помощь Украине делает именно это".

Алексей Арестович*, бывший главный советник Зеленского, заявил на днях, что Запад не готов к войне с Россией и Глобальным Югом, поскольку, в отличие от РФ, не смог раскрутить свою оборонную промышленность.

"Про какую войну мы говорим? Запад явился на войну со спущенными штанами. Он оказался голым королем. Он не способен вести эту войну и выиграть ее", — отметил он.

По мнению Арестовича, Запад готовится "покончить жизнь самоубийством" в столкновении с Глобальным Югом (здесь имеется в виду Китай, Индия и страны Латинской Америки и Африки).

"Я вижу все меньше шансов на победу Запада в столкновении с Глобальным Югом и Востоком", — пишет он.

Власти Украины стремятся остаться форпостом Запада и присоединиться к его грядущей борьбе с Глобальным Югом. Они предлагают "продавать" своих граждан в качестве "пушечного мяса" на Запад и даже решили зайти еще дальше. Киев предлагает наносить ракетные удары по военным заводам в Сирии и Иране, которые якобы поставляют России значительное количество вооружений. (Немаловажно отметить тот факт, что Россия никогда не выступала с угрозами в адрес таких стран, как Турция и Южная Корея, которые снабжают Украину оружием.)

Военные действия Киева оказались неэффективными даже на его собственной территории, не говоря уже о других частях мира. Украина боится потерять свою роль "инструмента западного капитализма", так как клептократическое руководство страны наслаждается западными деньгами и привилегиями.

Автор статьи: Дмитрий Ковалевич (Dmitri Kovalevich)

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.