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ТАСС

В Вилючинске на Камчатке построят систему обеспечения атомных подлодок при стоянке

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Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 «Владимир Мономах» в пункте постоянного базирования Вилючинск на Камчатке
Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 «Владимир Мономах» в пункте постоянного базирования Вилючинск на Камчатке.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Ильдус Гилязутдинов

Командующий ТОФ Виктор Лиина сообщил, что также строится инфраструктура для размещения экипажей - новые казармы и учебный центр

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Система обеспечения атомных подводных лодок при стоянке у пирса будет построена на базе 25-й Краснознаменной дивизии подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ, которая располагается в Вилючинске. Об этом в эфире телепрограммы "Военная приемка" рассказал командующий ТОФ Виктор Лиина.

"Идет активное строительство инфраструктуры и системы базирования Тихоокеанского флота. Если мы говорим про Вилючинск, Камчатку, там по разным направлениям идет постоянное строительство. Первое, это, конечно, системы обеспечения, содержания и обслуживания атомных подводных лодок при стоянке у пирса", - сказал Лиина.

Он уточнил, что также строится инфраструктура для размещения экипажей - новые казармы и учебный центр. Кроме того, строится множество объектов социальной инфраструктуры. 

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Страны
Россия
Проекты
Военные учения
ТОФ
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