В Вилючинске на Камчатке построят систему обеспечения атомных подлодок при стоянке

Командующий ТОФ Виктор Лиина сообщил, что также строится инфраструктура для размещения экипажей - новые казармы и учебный центр

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Система обеспечения атомных подводных лодок при стоянке у пирса будет построена на базе 25-й Краснознаменной дивизии подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ, которая располагается в Вилючинске. Об этом в эфире телепрограммы "Военная приемка" рассказал командующий ТОФ Виктор Лиина.

"Идет активное строительство инфраструктуры и системы базирования Тихоокеанского флота. Если мы говорим про Вилючинск, Камчатку, там по разным направлениям идет постоянное строительство. Первое, это, конечно, системы обеспечения, содержания и обслуживания атомных подводных лодок при стоянке у пирса", - сказал Лиина.

Он уточнил, что также строится инфраструктура для размещения экипажей - новые казармы и учебный центр. Кроме того, строится множество объектов социальной инфраструктуры.