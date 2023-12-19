Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Первое боевое поражение судна в море противокорабельной баллистической ракетой

В последние недели вооруженные силы правительства "Ансар Аллах" (хуситов) в Йемене в знак солидарности с сопротивлением палестинцев в секторе Газа, развернули фактически открытую охоту сначала против торговых судов связанных с Израилем, а затем и всех судов, которые могут идти в израильские порты. Если суда отказываются подчиняться предупреждениям и не меняют свой курс, то они могут быть захвачены, как судно Galaxy Leader, или по ним наносятся удары с помощью дронов и противокорабельных крылатых и баллистических ракет.

15 декабря в Красном море было подбито как минимум два контейнеровоза, на борту которых после этого начался пожар. Как минимум один из них - MSC Palatium III, по информации от американских военных, был поражен противокорабельной баллистической ракетой. Пишут, что судно принадлежит швейцарской компании MSC, которая продолжала сотрудничать с Израилем и после начала нынешней войны. Самое интересное тут то, что, как я понимаю, хуситы первыми в мире добились попадания баллистической ракеты в шедшее в море судно в реальных условиях, пусть это была и не первая их подобная попытка в эти дни. То есть ракеты у йеменцев, конечно, иранской разработки, но понятно, что Иран ранее их мог запускать только в ходе испытаний и учений.

На кадрах след от запущенной сегодня ракеты, заснятый в районе йеменского Таиза. Пишут, что ракета как раз летела в сторону Красного моря

По поводу того, какая именно противокорабельная баллистическая ракета попала в судно мне сложно сказать, так как в Иране создали противокорабельные варианты c оптико-электронными головками самонаведения у нескольких своих управляемых реактивных снарядов и баллистических ракет, как минимум три из которых демонстрировались хуситами в Йемене.

На первом фото по всей видимости вариант иранских управляемых реактивных снарядов Fajr-4CL или ракет семейства Fath-360 с оптико-электронной головкой самонаведения, которые в Йемене назвали Faleq.

На втором фото иранские противокорабельные баллистические ракеты Khalij Fars (вариант оперативно-тактической ракеты Fateh-110 c дальностью под 300 км), которые получили в Йемене название Aasif.

На третьем фото противокорабельный вариант иранских баллистических ракет меньшей дальности Zoheir (Raad-500) с дальностью до 500 км, которым в Йемене дали название Tankil.

После сегодняшних атак, датская судоходно-логистическая корпорация AP Moller-Maersk и немецкий контейнерный оператор Hapag-Lloyd приняли решение приостановить контейнерные перевозки по Красному морю.

P.S. Заявление Центрального командования ВС США по этому поводу:

P.P.S. Вслед за AP Moller-Maersk и Hapag-Lloyd еще две крупные судоходные компании заявили о приостановке прохода судов через Красное море - французская CMA CGM и Mediterranean Shipping Company (MSC).