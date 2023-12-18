Кабмин Литвы создаст комиссию по координации приема германской бригады.

Правительство Литвы одобрило создание комиссии, которая будет координировать подготовку Литвы к приему германской бригады.

В состав комиссии войдут премьер-министр, канцлер правительства и кабинет министров, за исключением министров экономики и инноваций, энергетики и культуры.

Комиссия будет собираться по мере необходимости и рассматривать межведомственные вопросы, связанные с приемом и присутствием бригады Бундесвера в Литве.

Германия обещает разместить в Литве бригаду численностью около 4800 человек в ближайшие несколько лет. При этом в следующем году планируется подписать межгосударственное соглашение.

6 ноября, министерство обороны ФРГ сообщало, что в состав новой бригады войдут 122-й танково-гренадерский батальон из Баварии и 203-й танковый батальон из Северного Рейна-Вестфалии с танками Leopard 2A6/A7V и БМП SPz Puma.

Кроме того, в состав бригады войдет третий батальон, возможно смешанный, сформированный на базе немецких сил, выделяемых в состав боевой группы расширенного передового присутствия НАТО в Литве. Подразделение, по данным СМИ, будет интернациональным, поскольку в его состав войдут голландские и норвежские военнослужащие.

Напомним, что в настоящее время Германия возглавляет боевую группу передового расширенного присутствия НАТО в Литве. В стране размещены порядка 1500 солдат бундесвера.

Также сообщается, что в состав бригады войдут артиллерийский дивизион и батальон тылового обеспечения.

Эта бригада, получившая название «Литовская бригада», станет крупнейшим соединением Бундесвера, которое будет развернуто за пределами Германии. Штаб бригады должен быть сформирован к концу 2024 года, а соединение - в 2028 году.

Место дислокации бригады пока не разглашается, но неофициально известно, что в апреле этого года проведена рекогносцировка возможных районов размещения немецких войск вблизи Паневежиса (один батальон) и в Рудниках, Шальчининкский район (два батальона).

В настоящее время Вильнюс и Берлин ведут переговоры о том, какую инфраструктуру Литва должна будет предоставить для прибывающих немецких военных. Министр обороны Германии Б.Писториус заявил, что Литве придется подготовить не только военную, но и социальную инфраструктуру, такую как школы, детские сады и места отдыха.

В заключение подчеркнем, что в июне этого года министр обороны Литвы А.Анушаускас сообщил, что на 2023–2025 годы на поддержку немецкого военного присутствия в Литве планируется выделить около 240 млн евро. С логистической и материальной точки зрения это будут огромные инвестиции в расширение военной и гражданской инфраструктуры.

Отметим, что размещение дополнительно 4800 немецких военнослужащих на территории соседнего с Беларусью государства и вблизи Калининградской области это еще один шаг на пути эскалации ситуации в регионе. Такие шаги стран НАТО следующие один за другим, и в итоге могут привести к прямому военному столкновению.

Николай Астровский