Разработан материал, который практически невозможно сломать

Супертвердый материал

Международная группа ученых под эгидой Центра науки экстремальных условий Эдинбургского университета заявила об удивительном открытии. Исследователям удалось синтезировать материал, который по показателям твердости превосходит кубический нитрад бора, занимающий второе место в рейтинге самых твердых материалов на нашей планете. В основе нового материала лежит нитрид углерода. Путь к успеху занял долгие три десятка лет.

Доминик Ланиэль, один из участников научной группы из Эдинбургского университета, заявил, что открытие будет мощным стимулом для синтеза материалов под высоким давлением и их широкого промышленного применения. Самые значительные достижения в этой области исследований были достигнуты в последние несколько лет, а финалом трудов стал нитрид углерода с трехмерным каркасом из тетраэдров CN4. Отмечается неоценимая помощь экспертов по материалам из Университета Байройта (Германия) и Университета Линчепинга (Швеция). Исследователи подвергали различные формы предшественников углерод-азота давлению 70-135 гигапаскалей, одновременно нагревая их до температуры 1500 °C и более. Полученные комбинации атомов были исследованы в Европейском центре синхротронных исследований во Франции, Немецком электронном синхротроне в Германии и Усовершенствованном источнике фотонов в США. Полученные материалы могут найти применение в самых различных областях, где предъявляются повышенные требования к материалам. Это могут быть различные защитные покрытия для космической отрасли, чувствительные фотодетекторы и режущие инструменты. Сфера применения может быть и шире. Несжимаемые соединения нитрида углерода также обладают фотолюминесцирующими и пьезоэлектрическими свойствами и способны накапливать большое количество энергии в небольшом количестве массы.

Александр Козырев