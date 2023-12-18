В ВятГУ работают над протонно-керамическими топливными элементами

В ВятГУ создают энергоустановку на аммиаке

Российские ученые из ВятГУ анонсировали проект перспективной энергоустановки, в основе которой будут лежать протонно-керамические топливные элементы с топливом в виде аммиака. Как утверждают разработчики, устройство будет отличаться экономичностью, высокой эффективностью, а также надежностью.

Всем известно, что сейчас массово выпускаемые топливные элементы в качестве топлива в основном используют водород, но его транспортировка и хранение достаточно проблематичны. Кроме того, применение водорода как энергоносителя вызывает множество проблем в плане безопасности, поэтому ученые многих стран работают на созданием генераторов энергии из других веществ. В частности, специалисты ВятГУ при поддержке своих коллег из ФИЦ ИК СО РАН разработали твердооксидный топливный элемент (ТОТЭ), в котором в качестве топлива выбран аммиак. Причем его серийных аналогов в мире на сегодняшний день не существует, хотя за последнее время это стало своеобразным трендом в направлении развития ТОТЭ. По словам Антона Кузьмина, заведующего кафедрой неорганических веществ и электрохимии ВятГУ, разработанный топливный элемент имеет внутреннюю рабочую температуру не выше 600°С, тогда как традиционные элементы работают при температурах от 700°С. Это позволит использовать более доступные материалы и повысить срок эксплуатации всей энергоустановки. Также отмечается, что разработка ВятГУ позволяет осуществлять подачу топлива прямо на топливные элементы, без необходимости использования отдельного блока, в котором аммиак должен разлагаться на водород с азотом, а технология транспортировки и хранения аммиака давно отработана и не требует дорогостоящей инфраструктуры, как в случае с водородом. В ближайшее время специалисты ВятГУ и ФИЦ ИК СО РАН планируют изготовить и испытать единичные топливные элементы, подтвердить их расчетные характеристики, проверить безопасность и продолжительность времени их работы, после чего создать полномасштабный прототип энергоустановки на аммиаке.

Макс Антонов