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Техкульт

Ученые ТПУ создали перспективный нанокомпозит, качественно очищающий воду

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В России создан нанокомпозит, очищающий воду

Командой ученых из Томского политеха и ряда других учреждений и организаций синтезирован нанокомпозит, выполняющий качественную очистку воды от микроорганизмов, различных органических красителей и отлично адсорбирующий ионы тяжелых металлов.

К примеру, при очистке воды, содержащей ионы мышьяка, было адсорбировано свыше 80 % этого загрязнителя, на что ушло не более одной минуты. Как утоняется, данный композит представляет собой Fe3O4 — оксид железа, также известный как магнетит, который выращен на созданном в этом вузе ранее оксиде графена. Причем первый отлично адсорбирует тяжелые металлы, а второй направлен на очищение воды от биологических вкраплений и красителей органического происхождения. К тому же применение в нанокомпозите оксида графена повышает его физические параметры и многократно увеличивает площадь материала и, соответственно, позволяет адсорбировать значительно больший объем загрязнителя на его поверхности. Кроме того, свойства нанокомпозита позволяют применять как при очистке воды и жидкостей, так и в некоторых направлениях микроэлектроники. Теперь специалисты ТПУ с коллегами занимаются вопросом возможности внедрения нанокомпозита в технологии фильтрации, которые аналогичны тем, что применяются в традиционных фильтрах для воды бытового назначения.

Макс Антонов

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Страны
Россия
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