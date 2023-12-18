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Ростех

Управляющим директором Ростеха по станкостроению стал Семен Якубов

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Управляющим директором Ростеха по станкостроению и особым проектам назначен Семен Якубов, ранее занимавший пост генерального директора ООО «РТ-Капитал», дочерней организации Госкорпорации. Он займется развитием производства металлообрабатывающего, станкоинструментального оборудования и будет сопровождать проекты, осуществляемые организациями Госкорпорации в области производства средств производства.

В сфере ответственности управляющего директора – координация работ и взаимодействие с Минпромторгом России, а также другими федеральными органами власти в рамках Стратегии развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года и федеральных проектов, направленных на развитие и государственную поддержку отрасли. Также Семен Якубов будет курировать систему взаимодействия с технологическими партнерами и потенциальными инвесторами для создания высокотехнологичного производственного оборудования, комплектующих и материалов.

В обязанности Семена Якубова также будет входить мониторинг и контроль реализации профильных проектов Госкорпорации, анализ и применение лучших практик в этой сфере, подготовка рекомендаций по корректирующим мероприятиям.

«Сегодня Ростех выстраивает программу модернизации производства, чтобы обеспечить фундаментальную устойчивость промышленных предприятий в области машиностроения и металлообработки. За время работы в «РТ-Капитал» Семену Якубову удалось реструктурировать целый ряд проблемных активов, стабилизировать финансовое положение оборонных предприятий и повысить эффективность одного из ключевых игроков на российском рынке – СТАН. Основная задача в новой должности – качественное развитие станкоинструментального дивизиона Корпорации», – рассказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

На посту генерального директора компании «РТ-Капитал» Семен Якубов повысил эффективность корпоративного управления активами, ускорил и упростил подготовку принятия решений в отношении проблемных и непрофильных активов. Под его руководством стабилизировалось финансовое состояние ряда оборонных предприятий, в том числе компаний «Ремвооружение» и «Авиаремонт». Имущественный комплекс ПАО «Мотовилихинские заводы» перешел под управление профильного инвестора. Также сохранено производство вооружения и военной техники ЗАО «СКБ» и гражданской продукции ООО «МГМ». В 2023 году была проведена корпоративная реструктуризация и первичные антикризисные мероприятия в станкостроительном холдинге «СТАН». Также Семен Якубов принимал активное участие в подготовке федерального проекта по станкостроению.

Семену Якубову 46 лет, у него два высших образования – окончил юридический факультет Дагестанского государственного университета (ДГУ) по специальности «юриспруденция» и Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, получив ученую степень кандидата юридических наук.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Мотовилиха
Ростех
СТАН
Персоны
Чемезов Сергей
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