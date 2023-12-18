Премьер Словакии заявил, что Запад использует Украину для ослабления РФ

Роберт Фицо сообщил, что "Запад будет воевать с Россией до последнего украинского солдата"

БРАТИСЛАВА, 17 декабря. /ТАСС/. Западные страны используют Украину с целью ослабить Россию и готовы вести боевые действия до последнего украинца. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Украина лишь используется [Западом] в геополитических целях, чтобы ослабить РФ в экономическом и международном плане, - сказал глава правительства. - Во имя этих геополитических целей, я опасаюсь, Запад будет воевать с Россией до последнего украинского солдата". И решение этой задачи, по его словам, находится уже совсем близко.

"Убежден, что большая часть Евросоюза в вопросе войны на Украине живет в умышленно [формируемых у населения] больших заблуждениях. Большая часть, я бы сказал, подавляющее большинство, государств - членов [ЕС] одержима Украиной и ненавистью к России, и из этого следуют своеобразные взгляды, которые без каких-либо возражений распространяются в европейских СМИ. [Они] о том, что нужно продолжать поддерживать войну на Украине, что планы мирного [урегулирования конфликта] являются нежелательными. Без каких-либо разумных аргументов запугивают [население заявлениями типа], что армия РФ нападет на какую-то страну НАТО", - сказал премьер.

Украина, как он считает, служит "золотым тельцом для оружейных фирм торговцев смертью". "Никто [на Западе], конечно же, открыто не признается в [наличии] таких аморальных целей. Поэтому [сейчас там кажется] очень умным разыгрывать вид борьбы между добром и злом, закрывать глаза на жестокую реальность того, что стало действительными причинами войны на Украине, которые уходят корнями в 2014 год", - сказал Фицо.

Премьер проинформировал, что на саммите ЕС он поддержал начало переговоров о вступлении в сообщество Украины. "Это лишь политический жест, который чрезмерно преувеличивался в Брюсселе, как будто он что-то изменит на поле боя", - сказал Фицо.

Если решение о начале переговорного процесса с Киевом поможет достижению мира, то сообщество, по словам премьера, избрало верный путь. "Везде в мире, на Украине и в России, люди заслуживают достойной жизни", - подчеркнул Фицо. Он считает необходимым, чтобы ЕС сосредоточился на работе по скорейшему завершению военного конфликта.

Премьер Словакии неоднократно заявлял, что настаивает на реализации любых мирных планов, которые приведут к скорейшему завершению конфликта на Украине. "Я выступаю за прекращение любых военных действий и мне все равно, какой это будет [мирный] план. [Это] будет дело россиян и американцев. Вы же знаете, что украинцы в этом не играют никакой роли. Это, сказать попросту, Ватерлоо. Украина - Ватерлоо, а американцы с россиянами там [сводят счеты]. О чем договорятся россияне и американцы, это и будет действовать. Я желаю, чтобы это был мир. Я не поддерживаю никаких планов господина [президента Владимира] Зеленского, потому что они совершенно нереальны", - заявил ранее Фицо, слова которого цитировали словацкие СМИ.